نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bmw 520 الفئة الخامسة موديل 2022 وأهم المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر السيارة بي أم دبليو bmw 520 الفئة الخمسة 2022 سوف يتم طرح العديد من هذه الفئات والتي تبدأ مع 520 التي كانت دائما تتواجد في الشرق الأوسط ومناطق الخليج حيث يتم عمل فئات أخرى أعلى منها 530 540 وكذلك يوجد 550 وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل والفروق بينهم حيث تمكنت هذه السياره بي ام دبليو الفئة الخامسة 2022 من الحصول على تحديثات فيس تلفت وبالتالي تم عمل تغييرات شاملة في الهيكل الخارجي والداخلي لهذه السيارة وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه السيارة.

بي أم دبليو bmw 520

حيث تتميز سيارة بي ام دبليو الموجودة في الأسواق بوجود العديد من المحركات والتي تكون ذو 4 سلندر وكذلك 6 سلندر و كذلك يتواجد 8 سلندر بجانب محرك الهجين، حيث تتميز هذه السيارة أعلى فئه منها على المقاعد وسوف تتنافس مع العديد من السيارات المشهورة منها جنيس ومرسيدس واودي.

مواصفات سيارة بي ام دبليو 520 2022

تتميز هذه السيارة أن الواجهة الأمامية الخاصة بها يوجد فيها مصابيح ليد نهارية مدمجة ومؤشرات انعطاف في الوجه الأمامية تقول ليدا أيضا.

أما بالنسبة للشبكة الأمامية تكون عبارة عن شرائح ذات تصميم عمودي باللون الأسود ويوجد حولها إطار الكروم الفضي اللامع كما يتواجد بداخل الشبك فتحات تفتح وتغلق على حسب محرك الهواء واحتياجاته وهذا يتواجد في جميع السيارات الألمانية كما يوجد مصعد أمامي حساس للمساعدة أثناء عملي الركن.

اهم مواصفات سيارة بي ام دبليو 530j

تتميز هذه السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر 4 6 سلندر تريبو يكون بقوة 284 حصان أما بالنسبة لعدد اللف تصل الى 500 و200 لفه في الدقيقة الواحدة للدوران 258 رطل قدم، أما بالنسبه لي ناقل الحركة اتوماتيك يصل إلى ثمان ساعات.

بينما يكون اصدار نسخة 530 يوجد في محرك هجين تسعة والذي يكون بسعة 2.0 لتر وعدد 4 سلندر أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 181 تسعة وعزم الدوران 285 رطل قدم كما يمكن معرفة سيارة برادو 2023 الشكل الجديد.

أما بالنسبة للموتور الكهربائية القوة إلى 107 حصان وعزم دوران 195 رطل قدم كما يمكن معرفة تفاصيل سيارات كيا سيراتو 2022 GT.

اسعار بي ام دبليو الفئة الخامسة

يصل سعر هذه السيارة فئة 530i المحرك ال4 سلندر الى 55 فاصل 195 دولار 207.000 ريال.