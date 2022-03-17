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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لغرض السفر بدون مقابل وبدون شروط، تتوفر للتقبيل بالتقسيط بسبب الخروج النهائي سيارة هيونداي سنتافي موديل 2020 بدون دبل، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 2.4 لتر مع قير اوتوماتيك والعداد 73 الف كيلو متر. تتميز بسقف بانوراما وجنوط 18 إنش، مراتب مخمل 3 صفوف وتحكم ثلاثي من خلال المقود، تشغيل عن بعد ودخول ذكي، أنوار أمامية وخلفية LED وستائر جانبية، تحكم بالتكييف لمقاعد الصف الثالث مع فتحات تكيف خلفية، جناح خلفي وحساسات خلفية وحساس ضغط للإطارات. السيارة للتنازل لظروف السفر عن طريق البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1783 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 24 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 32 ألف ريال ومبلغ السداد المبكر 84 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لغرض السفر

تتوفر للتنازل سيارة جيلي صيني أوتوماتيك موديل 2021 فئة فل كامل، السيارة طراز كول راي تأتي بماكينة 3 اسطوانات بحجم 1.4 لتر يولد قوة 177 حصان وعدادها 17 الف كيلو متر. يتميز ذلك الطراز بإضاءات ليد بالكامل وكاميرا محيطية 360 درجة، نظام أمان وحساسات خلفية ومثبت سرعة ذكي، نظام تحذير في المناطق العمياء وفرامل مانعة للانغلاق، مقاعد جلد بعدد 6 وسائد هوائية وفتحة سقف بانوراما، بالإضافة إلى بقية مواصفات تلك الفئة المميزة. السيارة للتقبيل بدون شروط بسبب السفر والخروج النهائي، تم سداد دفعة أولى تسعة آلاف مطلوب منها 5 آلاف للتنازل بالإضافة إلى 9 أقساط، عدد الأقساط المتبقية 51 قسط وتبلغ قيمة القسط الشهري 1260 ريال.

تتوفر للتنازل تقسيط بدون مقابل سيارة بيجو 3008 فئة جي تي موديل 2022 عدادها 17 الف كيلو متر فقط، ماكينة تيربو 4 اسطوانات بحجم 1.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك. تتميز بشاشة قيادة رقمية بمقاس 12.3 بوصة وفتحة سقف بانوراما، جميع الإضاءات ليد حتى إشاراة الترحيب، سعة خزان الوقود 60 لتر والجنوط 18 بوصة، شاشة بمقاس 10 بوصه بنظام ملاحة ثلاثي الأبعاد، حساسات أمامية وخلفية وكاميرا 360 درجة، مقعد للسائق كهربائي مع إمكانية تسخين للمقاعد الامامية. السيارة بحالة الوكالة ومتوفرة للتنازل بدون مقابل بداعي السفر من خلال شركة راية، عدد الأقساط المدفوعة 8 وعدد الأقساط المتبقية 52 قسط وقيمة القسط 2290 ريال، الدفعة الأخيرة 57 ألف ريال وإجمالي المبلغ المتبقي 189 الف ريال

تتوفر للتنازل سيارة رينو كوليوس مستعمل موديل 2018 دبل وعدادها 149 ألف كيلو متر، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 2.5 لتر تولد قوة 170 حصان وناقل الحركة أوتوماتيك. السيارة شبه جديدة بدون حوادث تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، نظام تثبيت السرعة، وسائد هوائية، نوافذ كهربائية، جنوط مقاس 17 إنش، تحكم من خلال المقود، فرامل ABS وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل تقسيط بدون مقابل لغرض السفر والتنازل من خلال شركة إيجار وقيمة القسط الشهري 1760 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 26 قسط وعدد الأقساط المتبقية 34 قسط وقيمة السداد المبكر 59 ألف ريال.