مواصفات سيارة أودي Audi A3 2022 أقوي السيارات ألمانية الصنع والأسعار

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عمر شويل - جدة تعتبر السيارات الألمانية من أجود أنواع السيارات حيث تمتاز بالقوة وتوافر الإمكانيات العالية، لهذا نجد سيارة أودي Audi A3 2022 تترأس قائمة السيارات الرياضية والتي لها مواصفات خارجية وأخرى داخلية مميزة، كما نجد السيارة مزودة بأنظمة أمان ذات احترافية كبيرة، إلى جانب كونها تمتاز بالسرعة وسهولة الحركة في الأماكن الوعرة وتمتاز بالإطارات القوية والتكنولوجيا الداخلية الرائعة، لهذا فقد اشتهرت في أسواق السيارات كما دخلت المنافسة مع سيارات كثيرة منها مرسيدسA class وتكاد تكون تفوقت عليها.

سيارة أودي Audi A3 2022

تأتي سيارة Audi A3 2022 بأفضل المواصفات على الإطلاق نظراً لتميزها بالسرعة والأمان والصلابة، إلى جانب أن محرك السيارة سعته 1.4 لتر تيربو يولد قوة 150 حصان، وتعد أودي مناسبة إلى معظم الفئات الشبابية وأيضاً السيدات حيث تمتاز بسهولة القيادة والتحرك يشكل سهل مع وجود نظام حماية مميز.

تصميم أودي a3 من الخارج

تتمثل المواصفات الخارجية لسيارة أودي a3 في مظهرها الخارجي الرياضي المميز والإطارات ذات المساحة المميزة حيث أنها 18 أنش تكسب السيارة الثبات، ونجد أن أودي a3 الألمانية بها كاميرات خلفية لمتابعة الطريق أثناء القيادة تتصل بشاشة وسائط داخل السيارة، إلى جانب وجود صندوق السيارة الذي يأتي بسعة 425 لتر، وتتوفر السيارة بألوان مختلفة تجعلها تتناسب مع معظم الأذواق.

مواصفات Audi A3 2022 من الداخل

تتمتع السيارة من الداخل بمظهر أكثر جاذبية من المظهر الخارجي إذ أنها تحتوي على مقاعد مصنوعة من أجود أنواع الجلد لتوفير الراحة للركاب مع وجود 6 وسائد هوائية، لتوفير الحماية من التصادمات، كما أن السيارة بها شاشة ذات مساحة مميزة تمتاز بالتكنولوجيا الرائعة وتتصل بالبلوتوث والانترنت كما يمكنها الاتصال بالهواتف الذكية مثل اندرويد أو أيفون.

تمتاز أودي a3 الألمانية بنظام فرامل متميز حيث يمكن أنغلاق الفرامل بشكل تلقائي قبل التصادم وهذا يمنع حدوث الحوادث فإن السيارة لها حساسية كبيرة ضد الاصطدام، وبها مكبرات صوت تتمتع بجودة كبيرة وصوت عالي، ونجد المقاعد تتحرك في أكثر من اتجاه على حسب اختيار الراكب ويمكن التحكم في الزجاج بشكل كهربائي.

سعر سيارة أودي Audi A3 2022

تتواجد سيارة أودي a3 في الأسواق بأكثر من فئة لهذا نجد أن السعر يختلف بين فئة وأخرى حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 585 ألف جنية مصري، بما يعادل 140 ألف ريال سعودي بينما سعر الفئة الثانية 650 ألف جنية مصري بما يعادل 155 ألف ريال سعودي.