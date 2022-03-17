نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبد اللطيف جميل للسيارات 1443 للتقسيط والتمويل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل عروض عبد اللطيف جميل للسيارات سواء من حيث التمويل، أو ما يكون من العروض الخاصة بتقسيط السيارات على توفير أسعار تتناسب مع الكثير من المستويات والفئات المجتمعية في داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة في هذا الصدد أسعار تنافسية في طريقة التقسيط، بالإضافة الى عدد من عروض التأجير التمويلي التي تمنحها الشركة للعملاء.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات

تشكل عروض عبد اللطيف أهمية كبيرة لدي فئة كبيرة من محبي اقتناء السيارات بأنواعها المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تقوم به هذه الشركة من الإعلان عن عروض متتالية تنافس الكثير من المعارض والأماكن الخاصة بالسيارات في المملكة، حيث تقدم الشركة عروض متميزة في مجال كل من انظمه تقسيط السيارات ونظام التأجير التمويلي.

عروض التأجير التمويلي

تعمل الشركة في صدد التأجير التمويلي للسيارات على أساس التعامل بنظام الدفعات الشهرية التي تختلف من سيارة الى اخرى، وذلك بناء على ما يكون من اختلاف نوعية السيارة والموديل الخاص بها وما تتميز به كل سيارة من مواصفات خاصة، وبالنسبة الى المصاريف الإدارية التي تكون على العرض فان تلك المصاريف يتم حسابها على أساس نسبة 1% من المبلغ التمويلي للسيارة وبحيث لا تتعدى مبلغ 5000 ريال سعودي.

نظام تمويل عبد اللطيف جميل

يعتمد النظام التمويلي التأجيري السيارات في مختلف معارض الشركة على مجموعة من الأسس والأحكام يكون منها

اذا كانت الدفعة الشهرية من دفعات التمويل تعمل في صدد تغطية نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للعميل فان في هذه الحالة يتم أعفاء هذا العميل من الدفعة الأولى.

يمكن الاستفادة من التمويل التأجيري وعدم اشتراط وجود كفيل للعميل اذا ما توافرت شروط هذا التمويل.

يمكن للعميل العمل على الإعادة لتمويل الدفعة الأخيرة من الدفعات المتفق عليها.

عروض تقسيط السيارات

وبالنسبة الى عروض السيارات فإنها تختلف تبعا لاختلاف السيارة، فمثلا سيارة هواندي بلس Greta 2022 تتمتع بعروض السداد على مدار 60 شهر، وبحيث يكون القسط الشهري هو 1,336 ريال سعودي، وأيضا على سبيل المثال سيارة هيونداي سمارت تكون دفعة التقسيط الخاصة بها في العرض 1,326 ريال وتسدد بالكامل في عدد 60 من الأشهر المتتالية.