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عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز 12% على تويوتا يارس y 2021 الاقتصادية أرخص السيارات السيدان، انضمت السيارة السيدان الرائعة تويوتا يارس الي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر احد السيارات التي تتميز بمحرك اقتصادي من الدرجة الأولى والتي تمكنك من السير مسافة 20 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 تقييم ممتاز بلس، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة فئة واي و واي بلس مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا يارس y 2021 الاقتصادية.

تخفيض يتجاوز 12% على تويوتا يارس Y 2021

تتميز السيارة السيدان بمحرك اقتصادي رباعي الاسطوانات 1500 سي سي قوة 105 حصان قير اوتوماتيك سي في تي ونظام الدفع أمامي، انضمت السيارة الي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة لعام 2022 حيث أصبحت تتوفر لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات بأرخص سعر، حيث أصبحت تتوفر سيارة تويوتا يارس Y 2021 الاقتصادية بسعر 50 الف و 100 ريال بدلا من 58 ألف و 190 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 12%.

تويوتا يارس Y 2021 الاقتصادية

تتميز السيارة السيدان الأرخص و الأفضل بين المنافسين من حيث المواصفات و السعر فئة واي بحساسات خلفية، كشافات ضباب خلفية و شبك أمامي باللون الأسود عدد 2 وسائد هوائية، جنوط مقاس 14 انش، كما تتميز سيارة تويوتا الإقتصادية 2021 يارس فئة واي بكافة مزايا الأمان مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعة للانغلاق، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب و عدد 5 أحزمة أمان.

مزايا يارس 2021 الاقتصادية فئة واي

تتميز فئة واي بإمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف يدوي، كما تتميز السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة سيارة تويوتا يارس Y 2021 الإقتصادية بكافة مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، مرايا كهربائية مع إمكانية الطي اوتوماتيك، حاملات اكواب، جلنط يدوي و مسند بالوسط درج.

تخفيض 13% تويوتا يارس 2021 واي بلس

كما يتضمن العرض سيارة واي بلس و التي أصبحت تتوفر لدى معارض عبد اللطيف جميل بسعر 51 ألف و 900 ريال بدلا من 59 ألف و 700 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض 13%، والتي تتوفر بنفس المحرك الإقتصادي لفئة Y، كل ما عليك لتحقيق الإستفادة القصوى من هذا العرض هو التوجه لشراء سيارة تويوتا يارس 2021 الإقتصادية على الفور سواء كانت فئة Y أو فئة Y PLUS.