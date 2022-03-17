نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص عروض رمضان المذهله..عروض سيارات هيونداي وتويوتا وشيفروليه موديل 2022 في رمضان في المقال التالي
عروض سيارات هيونداي وتويوتا وشيفروليه موديل 2022 في رمضان، مع اقتراب شهر رمضان تطلق العديد من الشركات عروضها للتقسيط للسيارات المختلفة ومن أهمها شركه عبد اللطيف جميل التي قدمت عروض تمويل مميزه لسيارة هيونداي 2022 و سيارة تويوتا 2022 بموديلاتها المختلفة، وتستمر تلك العروض حتى تاريخ 5 من ابريل عام 2022 ونستعرض معكم تفاصيل عروض التقسيط للسيارتين بفئاتهم المختلفة.
عروض سيارات هيونداي وتويوتا وشيفروليه موديل 2022
سوف نقد لكم أكثر من عرض لتقسيط سيارات هيونداي وتويوتا وشيفروليه في السعودية وهي:-
عروض تمويل فئات سيارة هيونداي 2022
تقسط سيارة هيونداي اكسنت 2022
- بمبلغ يبدأ من 1084 ريال سعودي بحيث يسدد العميل تلك الأقساط على 60 شهر ولا يدفع أي مبلغ كدفعة أولى.
أما سيارة هيونداي النترا 2022 فليت
- يسدد العميل قسطها الشهري بمبلغ يبدأ من 1404 ريال سعودي على 60 شهر ولا توجد دفعة أولى.
وللحصول على عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2022 سمارت بلس
- يسدد العميل قسط شهري بقيمه 1102 بالسعودي على 60 شهر ولا يوجد دفعة أولى.
أما سيارة هيونداي سوناتا 2022 جي ال
- يسدد العميل الأقساط الشهرية على 60 شهر بحيث يدفع شهريا 1839 ريال سعودي ولا يدفع أي مبلغ في دفعه أولى للسيارة.
عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت
- تسدد قيمه الأقساط الشهرية على 60 شهر بحيث يدفع العميل شهريا 1946 ريال سعودي ولا توجد دفعة أولى.
أما السيارة الأخيرة في عرض تقسيط سيارات هيونداي هي سيارة هيونداي 2022 كريتا 1.5
- التي تقسط على 60 شهر بحيث يسدد العميل قسط شهري بقيمه 1411 ريال سعودي ولا يسدد الدفعة الأولى.
عروض تقسيط سيارة شيفروليه 2022
- تقدم شركه جميع للسيارات بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي عرض تمويل سيارة شيفروليه 2022 بنسبه 50% مربحه ولا توجد دفعة أولى كما لا يدفع العميل أي مصاريف إدارية.
- ضمان سيارة شيفروليه 2022 يصل إلى ثلاث سنوات أو 100 لف كيلو متر لسيارة وضمان سنتين للشركة المصنعة وتطبق الشروط والأحكام.
عروض سيارة تويوتا 2022
- يتم تقسيط جميع موديلات سيارة تويوتا 2022 على 60 شهر ولا يدفع العميل الدفعة الأولى وتختلف قيمه القسط الشهري من موديل لآخر.
تقسط سيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس
- بقسط شهري يبدأ من 1429 ريال سعودي.
أما سيارة تويوتا هايس 2022 جي ال اكس
- تقسط شهريا بمبلغ 1,432 ريال
ويبلغ قيمه القسط الشهري لسيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس
- التي تعمل عن طريق الدفع الرباعي 1594 ريال سعودي.
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