كيا إكسيد 2022 جميع مواصفات السيارة بالصور وسعر السيارة

كيا إكسيد 2022 تنتمي إلى طرازات فئة السيارات الرياضية “الكروس أوفر”، حيث أنها مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، كما أنها تمتاز بالعديد من المواصفات، ووسائل الأمان، والسلامة وهي أحدث طرازات شركة كيا الكورية العملاقة في صناعة السيارات والتي أحتفلت منذ سنوات قليلة بتصنيع أكثر من 50 مليون سيارة وتتمتع كيا بشعبية كبيرة في العالم العربي وخاصة سيارات كيا سيراتو وكيا سبورتاج والذين يعتبرو أكبر مبيعات للشركة ليس في الوطن العربي والشرق الأوسط فقط بل في جميع أنحاء العالم سوف نتعرف على كافة التفاصيل الذي تخص السيارة وبعض الصور وأسعارها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة كيا إكسيد موديل 2022

تمتاز سيارات كيا إكسيد 2022 بالعديد من المواصفات، ووسائل الأمان، والسلامة منها ما يلي:

وسائد هوائية خاصة بالمقاعد الأمامية.

كذلك وسائد هوائية جانبية مدمجة بالمقعد.

نظام تعزيز الاتزان الخاص بالسيارة مع عجلة القيادة.

كذلك نظام خاص الفرامل مانع للانغلاق مع توزيع اليكتروني للفرامل.

نظام دعم الفرامل مع التحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، و المرتفعات مع مانع إدارة المحرك.

كما أنها زودت بمجموعة من التجهيزات، و الكماليات، ومن أبرزها الآتي:

مصابيح أمامية LED ذات عدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند تشغيل المحرك.

كذلك مصابيح خلفية LED مع فوانيس ضباب، و حساسات مطر مع مزايا جانبية كهربائية، وحواجز اتربة.

زجاج مظلل للأبواب الخلفية، والزجاج الخلفي.

التحكم عن بعد في غلق، وفتح السيارة.

كذلك إمكانية تغيير نظام القيادة مع كاميرا خلفية.

إمكانية طي المقاعد الخلفية مع عجلة القيادة بأقل حركة من الجلد مع جنوط رياضية ١٨ بوصة.

كيا سيد 2022

تحتوي سيارة كيا سيد ٢٠٢٢ على الأنظمة التالية:

زجاج كهربائي أمامي، وخلفي.

مكيف هواء مع مخارج خلفية.

شاشة عداد ملونة ٤.٢ بوصة.

كذلك عدد ٦ مكبرات صوت.

مخرج راديو AUX-UsB, وبلوتوث.

محرك رباعي الاسطوانات سعة ١٥٠٠ سي سي تيربو ينتج قوة ١٦٠ حصان.

عزم دوران ٢٥٣ نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى ١١٠كم/ساعة في غضون ٩.٢ ثانية.

متوسط استهلاك الوقود على نحو ٦.١ لتر ذلك عند قطع المسافات التى تصل إلى ١٠٠كم.

شاشة وسائط ٨ بوصة مزودة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لهواتف الأندرويد آبل كار بلاي، و أندرويد أوتو.

كذلك خاصية التحكم في مستوي الصوت من خلال عجلة القيادة.

مرآة ذاتية التعتيم مع مسند يد أمامي من الجلد.

كذلك إمكانية التحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، والخلفية.

تقديم طرازات سيارات كيا إكسيد ٢٠٢٢ مجموعة من الألوان المختلفة داخل السوق المحلي.

اسعار سيارات كيا إكسيد 2022

الشركة العالمية للتجارة، و التوكيلات الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا قد أعلنت عن أسعار سيارات كيا إكسيد ٢٠٢٢ حيث تضمن الآتي: