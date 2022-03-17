سيارة كيا سينجر 2022 GT وأهم مواصفات التصميم الداخلي والخارجي وأسعارها

تعتبر سيارات كيا ستينجر 2022 من أفضل السيارات التي اشتهرت كثيراً فى الآونة الأخيرة حيث تجمع بين المركبة السيدان وبين التصميم الرياضي المفضل لدى كثير من الأشخاص، وبالتالي تم عمل العديد من التغيرات المميزة في هذا التصميم وفي جميع مواصفات المحرك الخاص سيارات كيا ستينجر وناقل الحركة، أما الإعلان عن هذه السيارة أول مرة في عام 2017 وبالتالي تواجدت في الأسواق في عام 2018 وتم عمل بعض التحديثات المميزة وفي عام 2020 بعد عمل بعض التحديثات القوية والمميزة لهذا الجيل في 2022 لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادم أهم مواصفات سيارة كيا ستينجر والمميزات والعيوب الموجودة فيها.

أهم مميزات سيارة كيا ستينجر 2022

من أكثر المميزات الموجودة فيها الشاشة يتوفر فيها شاشة معلومات داخلية كبيرة الحجم. يتواجد محرك جديد وقوة كبيرة بجانب أنها مريحة في القيادة لفترات طويلة.

أهم عيوب كيا ستينجر 2022

يوجد بعض العيوب في هذه السيارة رغم العديد من المميزات والمواصفات الحديثة في هذه السيارة ولكن سوف نوضح لكم بعض العيوب في هذه السيارة وهي كالآتي:

سيارة كيا ستينجر ثمنها مرتفع للغاية ولا يتواجد فيها محرك v6.

التصميمات الخارجية سيارة كيا سنجر

يتواجد في هذه السيارة الشبك الأمامي والذي يكون عبارة عن تصميم مستطيل يوجد في الداخل قطبان من التصميم المغزلي مع وجود فتحه تهوية في الأسفل وبالتالي يوجد بعض الزوائد الرياضية التي تقوم بها بها كثيرا مع سيارات بي أم دبليو. هيكل السيارة الخارجي يوجد فيه فتحتي على غطاء المحرك ذات اللون الأسود والاطار من الكروم ويوجد حوله شبك أمامي. يوجد في أسفل المصد الخلفي من سيارة كيا سنجر مخرج عادم للوقود كما يتواجد مرأة جانبية سوداء اللون واسطبات كخلفيه متصل معا. غطاء المحرك يوجد فيه انحنائات طويلة جميلة ومميزة.

أهم المواصفات التصميم الداخلي كيا ستينجر

هذه السيارة يوجد فيها تابلوه أمامي مميز وأنيق لغاية مع وجود فتحات التكييف تكون على شكل دوائر مميزها ويوجد فيها الكروم اللامع.

يوجد شاشة الملاحة ذات حجم كبيراً ولكنها عريضة الحجم الطبلون الأمامى يوجد فيها الكروم ويوجد في الأبواب والدركسيون.

سعر كيا ستينجر 2022

يصل سعر هذه السيارة إلى 37 ألف دولار وبالريال يصل إلى 138000 رويال أما سعره الفئة الثانية من هذه السيارة يصل إلى 43 ألف دولار وبالريال 161 ألف ريال والفئة الأعلى يصل سعرها إلى 51 ألف دولار وبرميال 191 ألف ريال.