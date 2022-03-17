مواصفات ومميزات سيارة جيلي توجيلا 2022 وسعرها في الأسواق

قدمت الشركة الصينية جيلي السيارة توجيلا 2022 من فئة السيارات الكروس أوفر التي تتميز بالتصميم الرياضي متعدد الإستخدامات، حيث تحتوى السيارة على العديد من المميزات والوسائل الكافية للراحة والأمان أثناء رحلات القيادة بالإضافة للتقنيات المتطورة التي توفر مستوى من الرفاهية داخل السيارة عالية الكفاءة مما جعل جميع هذه الصفات تجعل السيارة الأعلى مبيعاً في عالم السيارات خلال الأسواق العالمية والمحلية، كما تعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي من خلال محرك رباعي الإسطوانات.

مواصفات السيارة جيلي توجيلا موديل 2022

تمتلك السيارة أبعاد مناسبة ومتميزة من جميع الإتجاهات وخاصة حول ارتفاعها عن مستوى الأرض مما جعلها الأنسب للأشخاص الذين يستمتعون بالعديد من الرحلات المتنوعة في جميع تضاريس الطبيعة، وسوف نذكر فيما يلي بعض المواصفات الهامة للسيارة:

المواصفات الداخلية

تحتوى السيارة جيلي توجيلا على محرك قوى سعته 2 لتر وينتج قوة تصل إلى 238 حصاناً، بالإضافة لأنه يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 14.1 كم/ لتر.

توجيلا على محرك قوى سعته 2 لتر وينتج قوة تصل إلى 238 حصاناً، بالإضافة لأنه يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 14.1 كم/ لتر. تحتوى السيارة على شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، مع توافر 8 مكبرات للصوت في السيارة.

صممت المقصورة الداخلية للسيارة بأجود الخامات مع توافر للمساحات داخلها لتمنح السائق والركاب راحة كبيرة خلال التواجد داخلها مهما طالت مدة الرحلة.

المواصفات الخارجية

تحتوى السيارة من الأمام على مقدمة رفيعة ومرتفعة وبها شبكة تمنحها شكل رائع ومتميز بالإضافة إلى وجود فتحات تهوية أسفل مصد السيارة .

. يوجد في جانبي السيارة خطوط ديناميكية متميزة بالإضافة للمرايا الجانبية والتي يمكن تعديلها آلياً.

جاءت عجلات السيارة من النوع الرياضي الذي يتحمل السير في مختلف الطرق الصعبة حيث يبلغ قياسها أيضاً 19 إنش.

مواصفات السلامة والآمان

تحتوى السيارة على الفرامل المانعة للإنغلاق مع توافر لتقنية دعم مكابح السيارة.

يتوفر بالسيارة نظام معرفة ضغط الهواء داخل الإطارات أثناء عملية السير وإبلاغ السائق.

يوجد بالسيارة نظام تحكم في السرعة والذي يقوم بقياس المسافة بين السيارة والسيارات التي أمامها والحفاظ على المسافة المناسبة بينهم.

سعر السيارة جيلي توجيلا 2022