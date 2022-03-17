نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي انواع السيارات.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من السيارات القوية والتي تعتبر لها لعديد من المزايا الخاصة بها وهذا ما يجعلها من السيارات الأفضل التي تتواجد على مستوى السوقين المحلي ولعالمي ومن الممكن أن يتم شراء السيارة بعد التعرف بشكل كامل على أهم ما تمتاز به على مستوى المكونات الداخلية وشكل الجسم الخارجي والمقصورة الداخلية كما سنوضح أهم المعلومات عن أهم المواصفات التي من الممكن أن تجذب العملاء لشراء لسيارة من نوع تويوتا فورتشنر مع بيان تكلف شرائها بالأسواق.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة من نوع تويوتا فورتشنر تعتبر من السيارات القوية بارعة التصميم من الخارج وكذلك من الداخل مع توفر لعديد من الخصائص الفريدة للسيارة، وقوة وصلابة هيكلها المعدني الخارجي واتساع مقصورتها من بين أهم مزاياها مع العديد من التجهيزات التي توفر أمان استعمالها وقيادتها على أصعب الطرق الوعرة، ومن أهم مميزات ومواصفات السيارة م نعرضه من خلال ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من بين أهم المواصفات التي تخص السيارة من هذا النوع ما يلي في النقاط المقبلة:

السيارة تمتلك الهيكل والتصميم القوي الفريد.

السعة للمحرك تصل لنحو ألفين وخمسمائة سي سي.

السعة للمحرك تصل لنحو ألفين وخمسمائة سي سي. تمتلك السيارة جنوط معدن بالمقاس سبعة عشر بوصة.

السيارة متوفر فيها عدد سبع مقاعد.

متواجد أيضا لوسائد لهوائية والتي تقلل من التعرض لأي رضوض أو صدمات.

استعمال السيارة مريح للغاية حيث يمكن طي مقاعدها كهربيا كما أن مراياها أيض تعمل بالكهرباء.

طول القاعدة لعجلات السيارة مثالي وهذا ما يتيح ثباتها على الطريق.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له خلال عشر ثواني.

تجهيزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات التي من أهمها ما يلي:

الفرامل التي تمنع الانغلاق والتي تحد من القيادة الغير متزنة وتعمل وفق الخاصية إي بي إس.

تمتلك السيارة العديد من الخصائص التي من أبرزها الثبت العالي، وقوة العبور للطرق الوعرة بفضل قوة عجلاتها من المعدن.

متواجد بالسيارة مكيف أوتوماتيك.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تتواجد بالسوق المحلية بسعر يصل لتسعمائة أربعة وخمسين ألف جنيه مصري.