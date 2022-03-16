نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كورولا ويارس والنترا وسوناتا مستعمل للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كورولا ويارس والنترا وسوناتا مستعمل للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا استعمال موديل 2013، محرك 4 سلندرات سعة 1600 سي سي والجيربوكس أوتوماتيكي وممشاها 350 الف كيلو متر، البودي بع دقات متفرقة والاستمارة سارية بينما الفحص منتهي وقد وصل أعلى سوم إلى 15 الف و500 ريال. تتميز بمقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين، عجلة قيادة تلسكوبية مسكوة بالجلد ومتعددة المهام، تكييف هواء يدوي وزجاج كهربائي بالكامل، مرايات ضم كهربائية مع اشارات جانبية بالمراّه، مصابيح أمامية قابله للتعديل وكشافات ضباب، حساس مطر وعداد رحلات وغيرها من المميزات.

عروض سيارات مستعملة للبيع بالسعودية

تتوفرللبيع بمكه ضمن عروض الحراج سيارة تويوتا يارس استعمال موديل 2014، محرك 4 سلندرات بجيربوكس أوتوماتيكي وممشاها 285 ألف كيلو متر. تتميز بمقاعد مخمل نظيفة و مًزودة بأرضية دايموند، مكيف يدوي وجميع وسائل الترفيه المعروفة، مصابيح أمامية هالوجين ومزيل ضباب خلفي، نوافذ كهربائية بالكامل ومرايا الباب إلكترونية، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. السيارة مجددة و مفحوصة و قد وصل أعلى سوم عليها حتى هذه اللحظة إلى 19 ألف ريال.

تتوفر للبيع بجده سيارة هيونداي اكسنت استعمال موديل 2016 بمواصفات فل كامل، محرك 4 سلندرات سعته 1600 سي سي بقوة مقدارها 124 حصان، الجيربوكس يعمل بنظام أوتوماتيكي والممشى 130 ألف كيلو متر، تتميز بمقاعد مخمل وفتحة سقف، حساسات خلفية للمساعدة على الركن، نوافذ وأبواب كهربائية، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومكيف متعدد المناطق، إضاءات ليد بالكامل وجنوط مقاس 16 إنش، اتصال بالبلوتوث و6 مكبرات الصوت وغيرها من المواصفات. السيارة بحالة ممتازة والسعر المطلوب 29 ألف ريال.

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

تتوفر للبيع بالرياض سيارة هيونداي سوناتا 2016 بنزين، محرك 4 سلندرات سعته 2500 سي سي بقوة مقدارها 189 حصان، جيربوكس أوتوماتيك سداسي السرعات والممشى تجاوز المائة وخمسين ألف كم، مكينه مغيره شد بلد قبل سنه وحالتها نظيفة جدا، محركات جير ماكينة مكيف علي الشرط أما البودي فيوجد به رشات فقط بدون سمكرة، السعر المطلوب 30 ألف ريال.تتميز السيارة بمقاعد جلد وستائر للزجاج، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يمكنك التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، البلوتوث والأوامر الصوتية، جنوط مقاس 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما، حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، الانوار الامامية بتقنية ليد، فتح الشنطة كهربائياً والتحكم كهربائي في مقعد السائق.

تتوفر للبيع بمنطقة عرعر سيارة تويوتا كورولا استعمال موديل 2016 بتجهيزات نص فل، محرك 4 سلندرات سعته 1600 سي سي بجيربوكس أوتوماتيك والممشى 175 ألف كيلو متر، السياره مالك اول يوجد حكات متفرقه في البودي والباب الايمن الخلفي يوجد به رش بسبب حكه سابقة وليس حادث. تتميز بأبواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، حساسات خلفية ونظام تثبيت سرعة، جنوط مقاس 16 إنش، نظام حماية من السرقة، تحكم من المقود ونظام ملاحة، مكيف يدوي ومقاعد مخمل. السياره مفحوصة وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 37 ألف ريال.