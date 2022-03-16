نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 19% على تويوتا كورولا كروس Le 2022 الاقتصادية العائلية الأكثر مبيعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل 19% على تويوتا كورولا كروس Le 2022 الاقتصادية العائلية الأكثر مبيعا بالمملكة، السيارة الاقتصادية العائلية صاحبة المحرك الهجين والتي تتميز بإمكانية السير مسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس وهو التقييم الأعلى على الإطلاق، انضمت السيارة المفضلة لدى الكثير إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا كورولا كروس Le 2021 الاقتصادية العائلية.

تخفيض مذهل 19% على تويوتا كورولا كروس 2022

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي هجين رباعي الاسطوانات 1800 سي سي قوة 121 حصان قير اوتوماتيك ونظام الدفع أمامي، انضمت الي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة موديلات عام 2022 خاصة ضمن تخفيضات معرض عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث أصبحت تتوفر سيارة تويوتا كورولا كروس LE 2022 الاقتصادية العائلية بسعر 74 الف و 500 ريال بدلا من 92 الف و 43 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 19%.

تويوتا كورولا كروس LE 2022 الاقتصادية

تتميز داخلية فئة ال اي بمقاعد مخمل، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، زر تشغيل المحرك، تحكم من المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، تجهيزات سحب المقطورة، ومكيف أوتوماتيك، عداد رحلات باللغة العربية، حاملات اكواب، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفيه و مسند خلفي مع حاملات أكواب، كما تتميز سيارة تويوتا كورولا الإقتصادية فئة كروس LE 2022 العائلية بكافة مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، قرص صلب، 6 مكبرات الصوت و شاشة وسطية تدعم آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

مزايا كورولا كروس LE 2022 العائلية

تتميز السيارة فئة LE بجنوط مقاس 17 إنش، مرايا جانبية كهربائية مع إمكانية الطي اوتوماتيك بالإضافة إلى وجود إشارات على المرايا، أقفال آلية للأبواب و نوافذ كهربائية بالكامل اوتو لمسة واحدة، كما تتميز سيارة تويوتا الأكثر مبيعاً بشبك أمامي ضخم من الكروم باللون الأسود، حنايا عفش، جناح خلفي، مساحة زجاج خلفي و كشافة ضباب خلفي تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، فرامل ABS، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، ارباقات للسائق والراكب و عدد 5 أحزمة أمان لسيارة تويوتا كورولا كروس Le 2022 الاقتصادية العائلية.