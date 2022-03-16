نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بـ5 الاف ريال وأقل في السعودية بحالة جيدة هايلوكس وأكسنت وشيفروليه في المقال التالي

سيارات مستعملة بـ5 الاف ريال ، يبحث المواطنون والمقيمون في المملكة السعودية عن توافر سعر سيارات مستعملة أقل من 5 الاف ريال أو أقل، فـ السيارات في السعودية هي من ضمن الأساسيات والضروريات لديهم، فـ لا يوجد في المملكة أي وسيلة للتنقل غير السيارات الملاكي، كما يحتاج السعوديون سيارات لسهولة التنقل خاصة العائلات الكبيرة أو الصغيرة فهي من أوائل الأشياء التي لا غنى عنها في كل عائلة سعودية، من هذا الصدد سنعرض سيارات مستعملة بسعر 5 الاف ريال وأقل وبحالة جيدة بعد أن تم فحصها. سيارات مستعملة بـ5 الاف ريال هيونداي أكسنت هاتشباك موديل 1992 مستعمل ناقل الحركة يدوي.

لون السيارة رصاصي.

موقع السيارة بمدينة الرياض- النسيم.

نوع الدفع أمامي.

4 سلندر.

السيارة خالية من الحوادث وبحالة جيدة.

السيارة متطابقة لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة بها نظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية وقفل مركزي، مع إمكانية طي المقاعد والمقود كهربائي والنوافذ والمرايات كهربائية، مصابيح ضبابية أمامية وخلفية، ومشغل ام بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة 3.500 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه لمعرفة كافة التفاصيل. شيفروليه تريل بليزر LT موديل 2004 مستعمل. سعة المحرك 4200 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض- البادية.

نوع الدفع خلفي.

6 سلندر.

السيارة بحالة ممتازة وخالية من الحوادث.

السيارة بها مكيف ونظام حماية والجنوط من الألمونيوم والمرايات والنوافذ كهربائية، ونظام مثبت للسرعة وميزة الدخول بدون مفتاح، مع دعم ام بي ثري و مشغل أسطوانات وراديو.

سعر السيارة: 4500 ريال سعودي. تويوتا هايلوكس موديل 2014 مستعملة لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة تبوك .

. السيارة ليس بها تاريخ حوادث، وبحالة ممتازة.

السيارة بها وسائل الأمان والحماية للراكب أثناء القيادة مثل نظام مثبت السرعة ومانع الحركة والتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام مانع انزلاق الفرامل، كما تحتوي أيضً على وسائل ترفيهية كالمكيف ومشغل ام بي ثري ومشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة: 3.700 ريال سعودي. نيسان صني موديل 2005 مستعملة سعة المحرك 1500 سي سي.

ناقل الحركة يدوي.

لون السيارة بيج.

موقع السيارة بمدينة الرياض- العليا.

4 سلندر، دفع خلفي.

السيارة مطابقة للمواصفات اليابانية.

السيارة بحالة جيدة.

السيارة تحتوي على نظام ABS المسؤول عن منع انغلاق الفرامل، وعجلة القيادة معززة آليًا، ومشغل سي دي بالإضافة إلى مشغل رايدو وام بي ثري.

سعر السيارة: 5 الاف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بـ5 الاف ريال وأقل في السعودية بحالة جيدة هايلوكس وأكسنت وشيفروليه - ثقفني

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