نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2024 blazer أقوى سيارة للطرق الواعرة وأفضل نظام أمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة شيفروليه بليزر 2024 blazer أحدث إصدار لشركة شيفروليه والتي تعتبر من أشهر شركات صناعة السيارات في العالم، وقد أعلنت الشركة عن وجود تحديثات عدة على هذا الإصدار، وتعد سيارة شيفروليه بليزر رياضية ذات صلابة ومظهر جذاب كما تمتاز بالسرعة والمحرك المميز الذي يحمل خيارين ويولد قوة كبيرة، وسوف تتواجد السيارة بأربعة فئات مختلفة لكل منها مميزات ومواصفات تكسبها الشهرة.

مواصفات شيفروليه بليزر 2024 blazer

تتميز سيارة شيفروليه بالعديد من المميزات التي تجعلها من أفضل السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، كما المحرك بها سعته 2 لتر ويعمل بقوة 228 حصان كما أن بها محرك اختياري بسعة 3،6 لتر بقوة 308 حصان، وتعد من أقوى سيارات جيلها التي تمتاز بالسرعة والصلابة، كما أن الشركة عملت على تصميم السيارة بشكل خارجي وداخلي مميز يجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات.

نجد أن سيارة تشيفي بليزر 2024 تحتوي على نظام أمان عالي الكفاءة يحمي الركاب من التعرض إلى أي إصابات أثناء حدوث حوادث، كما أن إطارات السيارة تأتي بمساحة كبيرة فهي ثابتة ذات حركة مميزة تساعد السائق في القيادة.

مواصفات تشيفي بليزر 2024 من الخارج

نجد السيارة من الخارج تمتاز بوجود فتحة سقف وتتوفر بلونين ذوات جاذبية ومظهر جمالي، وتعتبر تلك الفئة من سيارات شيفروليه من الفئات الحساسة للتصادم لذلك فهي تعطي إنذار عند القرب من السيارات الأخرى إلى جانب وجود كاميرات خلفية، كما أن الإضاءة تعتبر ممتازة جدا فهي تسهل الرؤية في النهار والضباب والليل حيث أنها تمتاز بوجود مصابيح ضبابية.

مواصفات شيفروليه بليزر من الداخل

تتعدد مواصفات شيفروليه بليزر 2024 حيث تمتاز بوجود مقاعد جلدية مريحة جدا ويسهل التحكم بها عبر وحدة التحكم الكهربائية بالسيارة وبها شاشة بمساحة 10 أنش إلى جانب مكبر الصوت ودعم البلوتوث وأيضا وجود البوصلة ولهذا فهي تميزت بشهرة كبيرة ونالت ثقة العملاء، ولتوفير راحة أفضل للركاب فإن السيارة تدعم توصيل usb وتدعم أيضا الانترنت.

سعر سيارة شيفروليه بليزر 2024 blazer

تتميز السيارة بأنها تتواجد بأكثر من طراز يتناسب كل طراز مع فئة مختلفة كما نجد سعر السيارة يبدأ من 35000 دولار أمريكي ويصل حتى 44000 دولار أمريكي، فيما يعادل 550 ألف جنية مصري ويصل سعرها إلى 135 ألف ريال سعودي، ونجد على الرغم من ارتفاع السعر ولكنها حازت شهرة واسعة نظرا لكثرة المميزات التي تتمتع بها.