أقوي عروض بكفاءة عالية..بسعر ومواصفات تويوتا كورولا 2022 في المملكة العربية السعودية

تويوتا كورولا 2022 قدمتها شركة عبد اللطيف جميل للسيارات ، الشريك الحصري لتويوتا في المملكة العربية السعودية، هي أعلى سيارة سيدان شهرة وأكثرها شهرة سينافس طراز 2022 في فئة سيارات السيدان الصغيرة وسيتميّز بفعاليته العملية العالية، وستتوفر كورولا الجديدة في مجموعة متنوعة من المعدات والفئات الفاخرة، وستتميز جميع سيارات تويوتا بموثوقيتها العالية من حيث الإصلاحات التي قد تحتاجها في أي وقت، وفي هذا المنشور سنعرض لكم تويوتا كورولا من حيث المواصفات والسعر

مواصفات تويوتا كورولا في السعودية موديل 2022

وبحسب المواصفات التي أعلنها ممثل العلامة التجارية في السوق السعودي فإن تويوتا كورولا 2022 في السعودية سيكون لها خياران للمحرك أولهما محرك بثلاث أسطوانات إنها قادرة على إنتاج 119 حصانًا و 148 نيوتن متر من عزم الدوران من أسطوانة 1500cc يتوفر هذا الخيار في خمسة موديلات من الدرجة الأولى تويوتا كورولا في المملكة العربية السعودية.

أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بإزاحة تبلغ حوالي 2000 سم 3 وقوة ناتجة تبلغ 168 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن متر وهذا النوع متوفر فقط في الصف السادس.

من ناحية أخرى تم تجهيز تويوتا كورولا في المملكة العربية السعودية بمجموعة رائعة من أنظمة السلامة والقيادة التي تعزز قيمة السيارة في السوق المحلي أهم ميزات الأمان القياسية لسيارة تويوتا كورولا في المملكة العربية السعودية هي:

وساداتكاميرات تمركز خلف الكواليس. هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي. هناك حد ثابت للسرعة. زر لتتبع الطائرة. كما جاءت السيارة مع حزمة فاخرة أساسية تضمنت التحكم اليدوي بالمناخ وتهوية المقعد الخلفي ونظام موسيقى فريد مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات.

سعر تويوتا كورولا افي السوق السعودي

أخيرًا تتوفر تويوتا كورولا 2022 بالكامل وكذلك باقي فئات السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال وكيل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الوكيل الحصري.