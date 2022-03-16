نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسد الفرنسي وصل …سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المختلفة فى السعودية في المقال التالي

سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمميزاتها، تعتبر سيارة بيجو 301 من الإصدارات الشهيرة لشركة بيجو الفرنسية التي تنتمي لطراز السيدان المحبب لمستخدمي بيجو و تتوافر السيرة الجديدة في السعودية بفئتان، الفئة الأولى بيجو active والفئة الثانية بيجو allure فيما يلي سوف نستعرض بعض مواصفات و مميزات و أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمميزاتها مواصفات سيارة بيجو 301 موديل 2022 تعد سيارة بيجو 301 من سيارات الدفع الرباعي من طراز السيدان تظهر بتصميم فريد مزودة ب شبك أمامي مطلي بالكروم وقفل مركزي ومقبس 12V – أمامي فقط, تتميز بعدة أنظمة للأمان منها ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق من هوندا سيفيكك.

بيجو 301 من سيارات الدفع الرباعي من طراز السيدان تظهر بتصميم فريد مزودة ب شبك أمامي مطلي بالكروم وقفل مركزي ومقبس 12V – أمامي فقط, تتميز بعدة أنظمة للأمان منها ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق من هوندا سيفيكك. تمتلك محرك سعته 1600 سي سي ينتج قوة 115 حصان و عزم دوران 150 نيوتن/ متر.

* ناقل الحركة أوتوماتيكي لديه 6 سرعات مختلفة

*تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في 10.3ثانية فقط

*متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.5 لتر. متر لقطع مسافة 100 كيلومتر. أبعاد السيارة سيارة بيجو 301 موديل 2022 يصل الطول الكلي لسيارة سيارة بيجو 301 إلى: 4445 ميلمتر

العرض: 1953 ميلي متر

الارتفاع: 1474 مم

سعة الشنطة الخلفية: 506 لتر

الجنوط: 15 بوصة. مميزات الجيل الجديد من سيارة بيجو 301 موديل 2022 زودت بيجو 301 موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان و السلامة من أبرزها وسائد هوائية داخلية المقاعد الأمامية و نظام الفرامل المانعة من الانغلاق

و زودت الفئة الثانية اللور allure بحساسات ركن أمامية و كاميرا خلفية و مسند يد أمامي و عجلة قيادة مصنوعة من الجلد وبعض الكماليات الأخرى.

السيارة مزودة بشاشة وسائط 7 بوصة و وسائل ترفيه أخرى مثل الراديو

ووصلات USB و البلوتوث

كما تحتوي على الزجاج الخلفي الكهربائي و المرأيات الجانبية كهربائية و توجد لمبات led أمامية سعر سيارة بيجو 301 موديل 2022 في السعودية بيجو أكتيف يصل سعرها إلى 73 ألف ريال سعودي

وبيجو اللور يبلغ سعرها 79 ألف ريال سعودي

بيجو 2008 2022 معدل استهلاكها الوقود 7.3 كم/لتر، وتبلغ سعة محركها 100 لتر.

وقوة محرك السيارة 130 حصان ويصل سعرها إلى 79 ألف ريال.

بيجو 208 جي تي 2022 معدل استهلاكها للوقود 17.3 لتر /كيلومتر.

وسعة المحرك 1.2 لتر وقوته تقدر بنحو 130حصان ويبلغ سعرها 79 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة الأسد الفرنسي وصل ...سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المختلفة فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسد الفرنسي وصل …سيارة بيجو 301 موديل 2022 بمميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المختلفة فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.