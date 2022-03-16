نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Toyota Sequoia 2023 وسعرها في السوق السعودي منافسة تندرا ولاند كروزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات Toyota Sequoia 2023 ، منذ فترة ليست بكبيرة غردت شركة تويوتا على تويتر الحساب الرسمي لها صورة جديدة تشويقية لعربة تويوتا سيكويا الجديدة مع تعليق على السيارة (قريبا سيأتي الضخم) وذلك في إشارة للسيارة الجديدة ومن بعد ذلك تم تداول الصورة بكثرة بين رواد السيارات ومحبيها حول ماهية الصورة لأن الصورة يظهر منها عربة سيكويا من خلفية السيارة أي أنها الجيل الجديد من سيارة سيكويا ٢٠٢٣، وأكدت شركة تويوتا مرة أخرى عبر تغريدة لها بقدوم السيارة الجديدة، ومن الأكيد أنه سوف تستند شركة تويوتا على تطوير سيكويا إلى تويوتا تندرا وسوف نعرف كل شئ عن السيارة في تلك المقالة كما سنعرف سعر سيكويا 2023 أيضاً عبر الفقرات فتابعونا رواد موقع ثقفني.

مواصفات Toyota Sequoia 2023

سيارة سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة سوف تكون منافسة شرسة لسيارة تويوتا لاند كروزر وذلك لأن أبعاد السيارة متوقع أن :

يبلغ طول السيارة ما يقارب 5.3 أو 5.4 متر.

كما يبلغ عرضها 2032 مليمتر.

وهذا يعني أن مواصفات Toyota Sequoia 2023 ستكون أكبر من لاند كروزر.

ستكون أكبر من لاند كروزر. حيث أن لاند كروزر طولها أقل من خمسة متر.وعرضها اقل من اثنان متر.

كما أنها العربة ستكون منافسة للسيارات صاحبة الـ 7-8 راكب بشكل عام كما أنها تعتمد على نفس شاسيه لكزس وتندرا.

كما أنه بغض النظر عن جودة السيارة واعتمادية السيارة بالإضافة إلى أنها موثوقة. فتعتمد السيارة على التصميم الحديث حيث أن نسخة TRD Pro الرياضية من تصميمها. مخصصة لأشياء كثيرة منها

تصميم رياضي.

كذلك جنوط 20 إنش.

سواد داكن مميز في الجنوط.

بالإضافة إلى دواسات ألمنيوم.

وأخيراً تقنيات عديدة تدعم القيادة على مختلف أنواع الطرق منها نظام رصد التضاريس المختلفة.

وذلك بغض النظر عن التقنيات الرائعة على الطريق.

كذلك نظام للتحكم في الزحف.ومساعد لنزول التلال.

بالإضافة إلى وسائل السلامة والأمان في سيارة سيكويا ٢٠٢٣.

Toyota Sequoia

من الأشياء المتوقعة في إصدار سيكويا ٢٠٢٣ أن سيارة سيكويا الجديدة سوف تستهلك وقود على نحو أفضل من موديلها القديم على الرغم أن هذا الإصدار قوي ومن المتوقع أن قوته ستستهلك وقود أكثر :-

السيارة بها محرك V6 ثنائي تربو.

كما أن بها ناقل حركة أوتوماتيكي بعشرة سرعات.

كما أن المحرك بسعة 305 لتر وبقوة 437 حصان.

عزم دوران بقوة 790 نيوتن/ متر. بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي ب10 سرعات.

كما يتميز مواصفات Toyota Sequoia 2023 في محركه بإرسال الحركة للعجلات الخلفية في فئات معينة من السيارة مثل SR5.

في محركه بإرسال الحركة للعجلات الخلفية في فئات معينة من السيارة مثل SR5. نظام دفع رباعي كامل في فئتان هم فئة Toyota Sequoia 2023 و TRD Pro وكابتسون.

قدرة سحب تصل إلى 9000 رطل أي 5080 كجم.

فئات متعددة للسيارة وخيارات عديدة حيث تتوفر السيارة بخمسة فئات مختلفة

صرفية الوقود بالسيارة تم تحسينها بشكل كبير عن جيلها السابق حسب شركة تويوتا .

. مع نظام توجيه كهربائي يُثبت على حامل لتوفير أفضل إحساس على الطريق من تويوتا سيكويا الجديدة.

تويوتا سيكويا الجديدة

تتميز سيارة سيكويا ٢٠٢٣ ببعض المميزات التي ستتفوق بها على سيارة تويوتا تندرا ومنها :

السيارة متوفرة بالبنزين والكهرباء كما أنها بنظام حركة هجين قياسي.

كذلك تكنولوجيا السيارة المتطورة حيث أن بها تقنيات جديدة في السيارة.

مواصفات Toyota Sequoia 2023 تتميز بشكل السيارة الجديد حيث تم إعادته بالكامل.

تتميز بشكل السيارة الجديد حيث تم إعادته بالكامل. بالإضافة إلى مرايا سحب اختيارية جديدة بها خاصية الثني والتمديد والسحب في سيكويا ٢٠٢٣.

سعر سيكويا 2023

تم تحديد موعد لإطلاق سيارة سيكويا ٢٠٢٣ أي انه في الربع الأخير من عام 2022. وتابعونا لمعرفة المزيد حين نزول السيارة ومعرفة مواصفات Toyota Sequoia 2023.ومن المتوقع أن يبدأ السعر من 35 ألف دولار أمريكي أي تقريباً 131.250 ألف ريال سعودي تقريبا طبقاً لمتغيرات سعر الصرف.