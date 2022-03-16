نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 في مصر والسعودية وأهم مميزاتها في المقال التالي
حصلت الشركة تويوتا اليابانية على جوائز عديدة في عالم السيارات لتميزها في جودة التصنيع للسيارات، وأخيرارً قدمت الشركة السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمقصورة رائعة من الأمام تم تزويدها بعجلة قيادة تؤدى العديد من الوظائف، بالإضافة لتوافر مكيف الهواء بالسيارة وشاشة عرض للمعلومات قياسها 4.2 بوصة والزجاج الفامية الذي يعمل كهربائياً في الأمام والخلف، ومن بين مميزات الأخرى نذكر المقاعد القابلة للتعديل أوتوماتيكياً.
يتميز هذا الإصدار لشركة تويوتا بالملامح الممتلئة بالقوة والهيكل المتميز كما جاءت السيارة بتصميم رائع من الداخل والخارج ليجذب الأنظار له وترتب على هذا الأمر ارتفاع نسبة المبيعات للسيارة، كما توفرت السيارة من خلال أبعاد جيدة فهي ترتفع عن مستوى الأرض خلال مسافة 164 ملم بينما يبلغ طولها الكلي حوالي 4630ملم، هذا ويتوفر بالسيارة اعديد من وسائل الرفاهية والكماليات بالسيارة منها توافر مكيف الهواء الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي أيضا وتوافر شاشة لعرض بيانات عدادات السيارة قياسها 4.2 بوصة.
مواصفات تويوتا كورولا 2022
- تتمتع السيارة تويوتا كورولا 2022 بمحرك قوي سعة 1600 سي سي يمكنه أن يولد قوة تبلغ 120 حصان، يمكنها التسارع وهي بوضع الثبات بسرعة تصل إلى 100/كيلو متر للساعة الواحدة في زمن 10.8 ثانية، بينما تحتاج لمتوسط استهلاك الوقود خلال مسافة 100 كيلو متر مايقارب من 6.8 لتر.
- كما تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على مقصورة من الأمام تم تزويدها بعجلة قيادة تقوم بعدة وظائف، بالإضافة لتوافر مكيف الهواء بالسيارة وشاشة العرض التي يبلغ قياسها 4.2 بوصة والزجاج الفامية الذي يعمل بالكهرباء في الأمام والخلف، ومن بين مميزات السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 هو المقاعد القابلة للتعديل أوتوماتيكياً.
سعر تويوتا كورولا 2022
تختلف أسعار الموديل تويوتا كورولا لعام 2022 لإختلاف فئات الموديل كما سنوضح فيما يلي متوسط الأسعار في بعض البلدان العربية:
- سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 XLI 1.5 لتر في المملكة العربية السعودية هو 65.700 ريال سعودي.
- بينما يصل سعر تويوتا كورولا موديل 2022 XLI 1.5 وفتحة سقف في السعودية هو 74.100 ريال سعودي.
- يبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 مانيوال Active في مصر 307.000 جنيه.
- بينما يبلغ سعر تويوتا كورولا أوتوماتيك Active في مصر 340.500 جنيه.
- يبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 XLI 1.61 في الإمارات هو 71.900 درهم إماراتي.
- يصل سعر تويوتا كورولا موديل 2022 Hybrid 1.8 في الإمارات إلى 95.000 درهمم إماراتي.
- سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 1.6 في الكويت هو 6.500 دينار كويتي.
- بينما يبلغ سعر تويوتا كورولا موديل 2022 Hybrid 1.8L في الكويت هو 8.000 دينار كويتي.
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