بدون دفعه أولي وبدون مصاريف إدارية..أقوي عروض سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر

أقوي عروض سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر، تكثر عمليات البحث من خلال الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن العروض الجديدة لسيارات هيونداي بالمملكة العربية السعودية، بعد أن قامت بالإعلان عن الكثير من العروض من خلال معارض سيارات هيونداي بالمملكة، وعبر الشركات المتخصصة ببيع السيارات الجديدة، التي تمنح للعملاء الكرام خصومات وتخفيضات هائلة، ومن أهم ذلك الشركات شركة عبد اللطيف جميل، حيث أنه يتيح للعملاء الكرام إمكانية التمتع على سيارة بسعر الكاش بالتقسيط على أن يكون مريح للغاية ويتم على دفعات.

أقوي عروض سيارة هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل

يوجد العديد من أنواع سيارات هيونداي يوجد عليها عروض تقسيط متميزة منها:ـ

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022

تحتوي هذه السيارة على محرك قوي ذات سعة تصل حتى 1600 سي سي.

ينتج عنه قوة تصل نحو 187 حصان، وبعزم دوران يبلغ نحو 270 نيوتن.

أقصى سرعة للسيارة تقد تصل حتى 145 كيلو متر بالساعة، إلى جانب أن السيارة تحتوي على نظام تثبيت السيارة.

يبدأ سعر السيارة من 1839 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة هيونداي أكسنت 2022

يوجد بها جودة عالية، متوفر بها شاشة تعمل بتقنية اللمس، كما أنها من السيارات الاقتصادية للغاية باستهلاك الوقود.

والمقاعد الموجودة بالسيارة ومتوفرة بسعر رائع للغاية.

كما أن تحمل ضمان متميز كما أن محرك السيارة ينتج عنه قوة تقدر بنحو 137 حصان، يبلغ سعر 148 ريال سعودي.

أسعار سيارة هيونداي كريتا 2022

يوجد في هذه السيارة محرك قوي ذات سعة تبلغ نحو 1600 سي سي، وينتج عنه قوة تصل حتى 123 حصان.

وذات عزم دوران قد تصل حتى 51 نيوتن، وذات سرعة قصوى تبلغ نحو 229 كيلو متر بالساعة.

كما أن أسعار السيارة تختلف على حسب الفئة الخاصة بها، كما أنها تضم نحو أربع فئات ولكل فئة تحمل سعر معين.

سعر سيارة هيونداي ألنترا 2022