المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة جيلي اوكافانجو 2022 وأهم أسعارها

إستطاعت الشركة الصينية جيلي من إصدار أحدث موديلاتها خلال السيارة جيلي اوكافانجو 2022 والتي استطاعت أن تمنح أصحابها أثناء ركوبها الشعور بأجواء مثيرة للدهشة والإعجاب لما تتمتع به السيارة من مميزات جذابة والأكثر تطوراً ورقياً في عالم السيارات من الفئة SUV الرياضية متعددة الإستخدامات، كما قدمت الشركة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة حول أداء السيارة وجميع مواصفاتها لتصبح أولى إختيارات الأسرة أثناء الرغبة في الحصول على سيارة، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي والجر الأمامي.

مواصفات السيارة جيلي اوكافانجو 2022

تتمتع السيارة بتوافر نظام صوت بها خلال مكبرات الصوت عددها 4 مكبرات هذا ويوجد بها أيضاً خاصية البلوتوث ونظام للملاحة، وسوف نقوم فيما يلي بتقديم بعض المواصفات الخاصة بالسيارة:

المواصفات الداخلية

تحتوى السيارة على سبعة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر ويستطيع الركاب تعديلها للعديد من الوضعيات المختلفة، لتوفر لأفراد العائلة احتياجاتهم في الحصول على الراحة المطلوبة أثناء الجلوس.

على سبعة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر ويستطيع الركاب تعديلها للعديد من الوضعيات المختلفة، لتوفر لأفراد العائلة احتياجاتهم في الحصول على الراحة المطلوبة أثناء الجلوس. يتوفر بالسيارة شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة بالإضافة لتوافر لوحة عدادات قياسها 12.3 بوصة رقمية.

سعة المحرك 1.5 لتر ثلاثي الإسطواناتحيث يستطيع إنتاج قوة تبلغ 190 حصاناً، بالإضافة لتوافر ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي متعدد سرعات.

سعة الشنطة الخلفية للسيارة 257 لتر ويمكن الحصول على المزيد من المساحة من خلال طي مقاعد الصف الثالث بالسيارة لتصبح السعة 1200 لتر.

الموصفات الخارجية

تحتوى مقدمة السيارة على شبكة بها خطوط نصف دائرية تحيط بها مصابيح الإضاءة من الليد.

على شبكة بها خطوط نصف دائرية تحيط بها مصابيح الإضاءة من الليد. تمتلك السيارة هيكل خارجي به العديد من الخطوط المستقيمة والمنحنيات بالإضافة لتواجد كشافات ضباب من الليد للسيارة من الخلف والأمام.

تتوفر عجلات السيارة بقياس 18 بوصة تم صناعتها من الألمونيوم، كما جاءت قاعدة عجلات السيارة بطول 2.815 متر.

مواصفات السلامة والآمان

تحتوي السيارة على نظام السلامة المسؤول عن نزول السيارة للمنحدرات، بالإضافة للنظام المسؤول عن مراقبة ضغط الهواء بالإطارات وتنبيه السائق.

تمتلك السيارة الوسائد الهوائية اللازمة لحماية لحماية جميع الركاب أثناء التعرض للإصطدام المفاجئ بالإضافة لبعض الستائر الجانبية.

سعر السيارة جيلي اوكافانجو 2022