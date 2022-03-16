نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عرض جبار..عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 لمدة 5 سنوات، في الوقت الحالي يتنافس سيارتين كيا تيلورايد وسورينتو مع الكثير من الشركات المتخصصة في تجارة وبيع السيارات في طرح الكثير من العروض التمويلية للسيارات، ومن بينهم شركة كيا الجبر التي قامت بالإعلان عن الكثير من العروض المتميزة للغاية على هذان السيارتين، وحتى يتمكن أصحاب الدخل المتوسط من الاستفادة بذلك العروض التمويلية المتعددة في الكثير من البنوك والشركات، ونحن اليوم سوف نوضح لكم أبرز العروض التمويلية لسيارة كيا تيلورايد وسيارة سورينتو 2022. عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 العرض مقدم من خلال شركة الجبر للتمويل، التي تهتم دائماً بأن توفر عمولة تتنافس بها بسوق السيارات السعودي.

حيث أن العمولة المقدمة من الشركة تبلغ نحو 4%.

الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة تبلغ نحو 40% طبقاً للموديل الخاص بالسيارة.

أما بالنسبة للعرض الثاني فهو مقدم من خلال بنك الراجحي وهو الذي يقوم بتحديد نسبة التمويل التي تبلغ نحو 2.99%.

والدفعة الأخيرة لتملك السيارة تبلغ نحو 40%، ولا يتم أي دفعة أولى.

أما بالنسبة لعروض بنك الرياض يقوم بتقديم عروض متميزة دون دفع دفعة أولى .

أما بالنسبة للدفعة الأخيرة للحصول على السيارة فتأتي بمعدل 35%، على أن تكون عمولة التمويل 1.99%.

عروض شركة عبد اللطيف جميل للتمويل التي أتاحت عرض رائع لا يضم دفع مقدم.

ويتم تسديد القسط الأول بدل من العميل، إلى جانب توفير عمولة تنافسية متميزة.

أما العرض السعودي المقدم من قبل السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بنسبة تمويل 2.99% .

ولا يوجد ولا يشترط دفع دفعة أولى وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة نحو 35% من ثمن السيارة. ما هي مميزات عروض تقسيط سيارة كيا تيلورايد وسورينتو 2022 العرض يتوفر لمدة 5 سنوات وبأقل أقساط.

كما أنها تمنح العملاء خدمة حماية النانو المجانية.

وكما أن يتم عمل عزل حراري بشكل مجاني.

عمولة العرض تبدأ من 2.5%.

قد يبلغ قيمة الدفعة الأولى تتمثل في 10% فقط على المبلغ.

لا يتم احتساب المصاريف الإدارية، قيمة القسط لدى السيارتين تم احتسابه طبقاً لمتوسط نسبة التأمين التي تبلغ نحو 2.9%. عمر شويل - جدة أقوي عرض جبار..عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 لمدة 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي عرض جبار..عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.