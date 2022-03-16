نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل فى السعودية بدون مقابل وبدون مصاريف نقل بحالة ممتازة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

سيارات مستعملة للتنازل فى السعودية ، قام بعض المعارض بالاتفاق مع بعض مالكي السيارات السعوديين بعرض عدة سيارات للتنازل في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من بيع سياراتهم بأسعار منخفضة للحصول على مقابل مادي يمكنهم من خلاله سداد قروضهم وديونهم المتعثرين في سدادها، وكانت هذه الفرصة بمثابة كنز رائع للأشخاص الذين ليس لديهم سيارة وغير قادرين على شراء سيارة جديدة فيمكنهم شراء هذه السيارات المستعملة حيث أنها سيارات ذات إمكانيات متطورة وتعمل بتكنولوجيا عالية. سيارات مستعملة للتنازل فى السعودية سيارة رينو فلوينس 2016 مواصفات السيارة:- قيمة القسط الشهري من سعر السيارة لم يتم تحديده من قبّل مالك السيارة ولكن سعر تنازل السيارة يصل إلى 15 ألف ريال سعودي.

يصل إلى 15 ألف ريال سعودي. موتور السيارة مكون من أربع أسطوانات وسعته تبلغ 1500 سي سي (1.6 لتر).

ناقل حركة السيارة من النوع CVT ويعمل أوتوماتيكيًا.

قوة المحرك تبلغ 115 حصان حتى تقوم بعمل 4000 لفة.

أقصى تسارع للسيارة من نقطة السكون الصفري لعمل سرعة قيمتها 100 كيلو متر لكل ساعة يحدث في غصون 12 ثانية. سيارة ام جي 5 2021 مواصفات السيارة:- طول السيارة يبلغ 4 متر و601 مللي متر.

عرض السيارة يصل إلى متر واحد و818 مللي متر.

ارتفاعها يبلغ حوالي متر و489 مللي متر.

مساحة تخزين السيارة تبلغ 512 لتر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يصل إلى 5.8 لتر.

محرك السيارة يتكون من أربع أسطوانات وسعته 1500 سي سي.

قوة المحرك الحصانية قدرها 120 حصان وأقصى عزم دوران له 150 نيوتن لكل متر.

ناق الحركة يعمل أوتوماتيكيًا بعدة نقلات مختلفة.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لفرامل السيارة.

القسط الشهري للسيارة يبلغ حوالي 841 ريال سعودي بينما سعر التنازل وهو أول دفعة من السيارة هو 3 آلاف ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا 2018 مواصفات السيارة:- سعر تنازل السيارة يبلغ 42 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعرها يبلغ ألف وخمسمئة ريال سعودي.

المحرك يتكون من أربع أسطوانات وعزم دورانه يبلغ أقصاه حوالي 154 نيوتن لكل متر.

قوة المحرك قيمتها 120 حصان وسعة الموتور تبلغ 1600 سي سي .

حجم خزان الوقود قيمته 55 لتر.

تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل فى السعودية بدون مقابل وبدون مصاريف نقل بحالة ممتازة بمواصفات واسعار جبارة - ثقفني

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