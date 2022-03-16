بأقل من 1500 ريال.. سيارات للتنازل في السعودية بالتقسيط المريح بدون مقابل بحالات ممتازة

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عمر شويل - جدة بأقل من 1500 ريال.. سيارات للتنازل ، يمكن لجميع العملاء الذين يرغبون شراء السيارات المستعملة الحصول على أفضل سيارات للتنازل في السعودية بأقل من 1500 ريال سعودي وبدون مقابل، كما أن جميع السيارات المقدمة بحالة جيدة وتكون فكرة تقديم سيارات للتنازل من الأفكار الجديدة التي قد تعاقد بها مصرف الراجحي السعودي مع بعض الأشخاص الحاصل على القروض ولم يكن لديهم المال لسداد دونهم فيقوم بعرض سياراتهم للتنازل أي ما يعني بيعها مستعملة بأسعار أقل من السيارات الجديدة.

بأقل من 1500 ريال.. سيارات للتنازل

يوجد الكثير من أنواع السيارات المستعملة التي تم عرضها للتنازل بأسعار مناسبة للجميع ومنها:

سيارة تويوتا يارس 2017

واحدة من السيارات المستعملة المقدمة للتنازل ويمكنك التواصل كما موضح لمعرفة تفاصيل أكثر عن السيارة، فهي تعمل بنظام الاتوماتيك بحالة ممتازة باللون الابيض قيمة القسط الشهري للسيارة حوالي 1.015 ر ريال سعودي وقيمة التنازل 25 الف ريال سعودي،

مواصفات السيارة:

سيارة سيدان تأتي بكافة الكماليات والفئات.

تمتلك أنظمة السلامة والأمان الذي يحتاج لها كل من يمتلك سيارة.

تأتي السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1.3 لتر و4 سلندريقولد قوة تص إلى 84 حصان وقوة عزم الدوران 4500 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل حركة مكون من 5 سرعات أما بالنسبة لنتوع الجر فهي دفع أمامي وتسارع من صفر حتى 100 كم في 14 ثانية.

معدل استهلاكها للوقود 6.5 لتر لكل 100 كم ويصل سعة خزان الوقود حوالي 42 لتر وتستخدم بنزين 91.

سيارة هيونداي جراند سنتافي ميد فل 2021

تعرف العلامة التجارية هيونداي بصلابتها على الطرقات وتكون من ضمن سيارات التناول المقدمة بدون مقابل وقسط شهري 1.974 ريال سعودي تعمل أوتوماتيك وسعر التنازل بدون مقابل.

مواصفات السيارة

مزودة بناقل حركة مكون من 6 سرعات ويقوم بالعمل أوتوماتيكي.

السيارة تكون مكونة من 5 مقاعد ويصل حجم خزان الوقود إلى 92 لتر.

تحتوي على موتور يصل حجمه 1600 سي سي بما يعني 1.6 لتر مكون من 6 أسطوانات.

سيارة كيا سورنتو 2021 للتنازل

كيا سورنتو سيارة مستعملة مقدمة للتنازل باللون الاسمود تعمل أوتوماتيكي معها ضمان لمدة 3 سنوات، السيارة مكون من 4 اسطوانات و2 وسائد هوائية و 126 حصان، الإضاءة من نوع هالوجين لا يوجد بها كاميرا مدمجة.