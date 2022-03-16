35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في السعودية بمميزات ومواصفات فوق الرائعة

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35 الف ريال أرخص أنواع السيارات، يرغب الكثيرين من متوسطي الدخل في امتلاك سيارة أحدث موديل بمواصفات جيدة و أسعار معقولة كما يهتم الكثيرين من محبي السيارات بمتابعة الأسعار و معرفة أرخص أنواع َالسيارات لذلك نقدم في هذا الموضوع لمتابعي أسعار السيارات و لمن يبحثون عن شراء سيارات اقتصادية بميزانيات صغيرة أرخص 5 أنواع سيارات موجودة بالسوق السعودي 35 الف ريال أرخص أنواع السيارات سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 فى السعودية من 38.5 الف ريال سعودي مواصفات سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 السيارة رياضية يابانية الصنع من طراز مح تعتمد نظام الدفع الأمامي، موتور السيارة ثلاثي الأسطوانات، سعة 1.2 لتر بقوة 78 حصان

و عزم دوران 100 نيوتن/متر

معدل استهلاكها للوقود 20.4 لتر/100 كم

أقصى سرعة للسيارة 170 كم/ساعة

ناقل الحركة أوتوماتيكي سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 يصل سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 فى السعودية إلى 35 ألف ريال مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 السيارة suv رياضية يابانية الصنع من طراز الهاتشباك محرك السيارة ثلاثي الأسطوانات، سعته 100 سي سي ينتج قوة 67 حصان و عزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر

سعة خزان الوقود 27 لتر

ناقل الحركة يدوي

معدل استهلاك الوقود 4.5 لتر /100 كم سيارة شانجان ألسفن 2022 يبدأ سعر سيارة شانجان ألسفن 2022 في السعودية من 38 ألف ريال سعودي مواصفات السيارة شانجان ألسفن 2022 السيارة صينية الصنع من طراز السيدان

نظام الدفع أمامي

محرك السيارة 4 سليندر سعته 1400 سي سي و ينتج قوة 101 حصان

عزم الدوران 135 نيوتن / متر

ناقل الحركة يدوي سيارة شيري أريزو 3 2022 يبدآ سعر سيارة شيري أريزو 3 2022 فى السعودية من 42 ألف ريال سعودي مواصفات سيارة شيري أريزو 3 2022 السيارة صينية الصنع من طراز السيدان

نظام الدفع أمامي

المحرك 4 سليندر سعة 1.5 لتر و قوة 107 حصان، عزم الدوران 140 نيوتن /متر

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بأربع سرعات

أقصى سرعة للسيارة 165 كم/ساعة السيارة كيا بيكانتو 2022 يبدأ سعر كيا بيكانتو 2022 فى السعودية من 39 ألف ريال س مواصفات سيارة كيا بيكانتو 2022 السيارة رياضية من طراز الهاتشباك

محرك السيارة 4 سليندر بسعة 1200 سي سي و قوة 84 حصان، أقصى عزم للدوران 122 نيوتن / متر

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود ب 7 سرعات عمر شويل - جدة 35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في السعودية بمميزات ومواصفات فوق الرائعة - ثقفني

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