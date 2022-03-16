اقوي عروض بدون دفعه أولي ...عروض تقسيط فئات سيارة سوزوكي 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة من عبد اللطيف جميل

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عروض تقسيط فئات سيارة سوزوكي 2022 ،تقدم شركه عبد اللطيف جميل أفضل عروض التأجير التمويلي لسيارة سوزوكي 2022 بموديلاتها المختلفة، وهو عرض تنافسي يشمل عدة مميزات منها عدم دفع القسط الأول للسيارة ولا يدفع العميل دفعه أولى أو أي مصاريف أدارية وهذا العرض حصري ومستمر حتى تاريخ 31 من أكتوبر للعام الجاري. عروض تقسيط فئات سيارة سوزوكي 2022 يشمل عرض تقسيط سيارة سوزوكي 2022 أربع فئات مختلفة وهم سوزوكي ارتجيا و سوزوكي جيمني و سوزوكي ديزاير و سوزوكي فيتارا.

تقسط جميع الفئات على 60 شهر بحيث يدفع العميل لسيارة سوزوكي ارتجيا 2022 قسط شهري بقيمه 1193 ريال سعودي.

السيارة الثانية في العرض هي سوزوكي جيمني 2022 التي يسدد لها العميل قسط شهري بقيمة 1632 ريال سعودي .

أما سوزوكي ديزاير 2022 فيأتي قسطها الشهري بقيمته 815 ريال سعودي.

أما سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 تقسط شهريا بدفع قيمه 1379 ريال سعودي مواصفات سيارة سوزوكي 2022 تعد سيارة سوزوكي ديزاير 2022 من سيارات السيدان التي صنعت في اليابان.

تبلغ سعه محرك السيارة 1200 سي سي ويعمل هذا المحرك بقوه 85 حصان.

يبلغ عزم دوران السيارة 113 نيوتن لكل متر.

نوع الدفع في سوزوكي ديزاير دفع أمامي للعجلات.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كيلومتر في مدة لا تتجاوز 12.9 ثانية.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك مزود بأربع سرعات مختلفة.

الطول الكلى لسيارة سوزوكي ديزاير 3995 مليمتر بينما عرضها 1735 مليمتر وارتفاعها 1,515 مليمتر.

وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 211 لتر. مميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 يوجد بها راديو AM-FM

بها شاشة معلومات ترفيهية بمقاس 7 بوصة

تحتوي على نظام تهويه خلفي

بها منفذ يو أس بي

تحتوي على نظام صوتي مكون من أربع مكبرات للصوت

تحتوي على مخرج أية يو اكس

تدعم بلوتوث

تحتوي على مصدات أمامية وخلفية

يوجد بها فتحة باب مغناطيسية خلفية

يوجد بها مصابيح أمامية من الهالوجين متعددة العواكس

عجلات السيارة بمقاس 14 بوصة.

تحتوي على حامل أكواب

بها وسائد هوائية

تحتوي على حساسات للركن الخلفي

بها كاميرا خلفيه للمراقبة

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح

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