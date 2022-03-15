تقسيط على 5 سنوات.. سيارة تويوتا برادو تى اكس اقوى عرض جبار بمواصفات رائعة واسعار مناسبة للجميع

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عمر شويل - جدة تقسيط على 5 سنوات.. سيارة تويوتا برادو تى اكس ، تعتبر سيارة تويوتا برادو تي اكس من السيارات الفاخرة الحديثة التي أطلقتها الشركة العالمية تويوتا لصناعة السيارات، حيث أنها تفاجأ المستهلكين كل يوم بسيارة تكون أحدث من الاصدارات السابقة وتمتلك السيارة الكثير من المواصفات والمميزات الصعب أن يتم الحصول عليها من أي سيارة أخرى، ويرى البعض أنه من الصعب أن يتم الحصول على السيارة بسهولة لسعرها المرتفع لذلك من الآن يمكن للجميع الاستمتاع بعرض التقسيط على مدار 5 سنوات من قبل شركة عبد اللطيف جميل.

تقسيط على 5 سنوات.. سيارة تويوتا برادو تى اكس

من الآن وعن طريق شركة عبد اللطيف جميع يمكن الحصول على السيارة من خلال عرض تقسيط على 60 شهر، فلا يتطلب من العميل سوى أن يقوم بدفع قسط شهري تبلغ قيمته حوالي 2892 ريال سعودي.

كما أن الشركة لا تفرض على العميل أن يقوم بدفع مقدم أو دفعة أولى ولكن الدفعة الأخيرة لها سوف تصل إلى 57.440 ريال سعودي وتباع السيارة بسوق السيارات السعودي النقدي والذي يبدأ من سعر يبدأ من 143.600 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا برادو

هي من السيارات التي تأتي ومعها الكثير من المواصفات والمزايا منها التالي:

يوجد من السيارة أكثر من فئة وكل محرك مختلف عن الأخر حيث يبلغ سعة محرك السيارة 2.7 لتر و4 سلندر ويولد قوة 160 حصان وقوة عزم الدوران 246 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

أما الخيار الثاني للمحرك فقد تصل سعته إلى 4.0 لتر وعدد 6 سلندر.

يقوم بتوليد قوة تبلغ 271 حصان مع ناقل حركة 6 سرعات يعمل يدوي ومكون من 5 سرعات أوتوماتيكي وقوة عزم الدوران 381 نيوتن متر.

يحتوي على ميزة الحقن الالكتروني للوقود.

أهم مميزات سيارة تويوتا برادو تي اكس

تعتبر من السيارات المليئة بالمميزات الغير عادية وهي الأنسب لكل فرد في المملكة العربية السعودية وأكثر ما يميزها عن باقي السيارات الأخرى ما يلي: