نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية ذات المساحة الداخلية الكبيرة التي تتسع إلى 7 ركاب أو 8 ركاب نستعرضها معاً، تلك الفئة مميزة جداً، ومحببة لدي محبي المركبات كبيرة الحجم، لأنها تتسع للجميع، وتصلح لجميع الأغراض، سواء خوض المغامرات مع العائلة، أو الأصدقاء، أو الذهاب للعمل، وممارسة الحياة الطبيعية، تمتلك مساحة شحن رحبة، سواء في الخلف، أو عند طي مقاعد الصف الثالث، كما تمتاز سيارات الدفع الرباعيSUV بوجود محرك قوى وإطارات ضخمة تعطيها الثبات وسهولة الحركة قي الأماكن الصعبة.

افضل سيارات الدفع الرباعي 2022 العائلية

نجد تنوع ملحوظ بين سيارات الدفع الرباعي العائلية كما نجد أن السعر يكاد يكون متقارب إلى حد ما، ولكن هناك بعض الفئات ذات السعر المرتفع منها نظرا لزيادة بعض التكنولوجيا والمميزات الخاصة بها، بجانب قدرات المحرك، ومن أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلية ما يلي:

هيونداي باليسايد 2022

تتميز سيارة هيونداي باليسايد بالنظام الآمن في الحركة والحماية كما أنها تحتوي على مقاعد مثالية تتسع إلى 8 ركاب بسهولة، إلى جانب التقنيات المختلفة والمكيف الهوائي وتعدد الوسائط داخلها ونجد سعرها يبدأ من 32525 دولار أمريكي بما يعادل 122 ألف ريال سعودي.

هوندا بايلوت 2022

تلك السيارة من أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلي، إذ أنها تسع لأكثر من 7 ركاب كما تأتي المقاعد سهلة التحرك لتغيير اتجاهها لضمان راحة أفضل للراكب، هذا إلى جانب وجود وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ويبدأ سعرها من 33275 دولار أمريكي بما يعادل 127 ألف ريال سعودي.

سيارة bmw x3 2022

تمتاز سيارة بي أم دبليو اكس 3 بكونها الأفضل في السرعة ومزودة بمحرك عالي الكفاءة، كما أنها تتمتع بمصابيح إضاءة عالية إلى جانب المصابيح الضبابية، وتعد تلك الفئة من سيارات الدفع الرباعي العائلي كبيرة الحجم ويبدأ سعرها من 43 ألف دولار أمريكي ويصل إلى 76 ألف دولار أمريكي لذا نجد متوسط سعرها يعادل 135 ألف ريال سعودي على حسب الفئة المختارة منها.

سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت

تعتبر تلك السيارة من أفضل سيارات الدفع الرباعي العائلية إذ أنها تتمتع بمواصفات رائعة فهي تحتوي على نظام أمان يمنع حدوث الحوادث فهي تعطي إنذار قبل الاصطدام، كما أن السيارة بها وسائط متعددة مثل شاشة ذات مساحة كبيرة وتدعم البلوتوث، يبدأ سعر لاند روفر ديسكفري سبورت من 105 ألف دولار أمريكي بما يعادل 394 ألف ريال سعودي.

مرسيدس بنز 2022

تمتاز بالكثير من المواصفات الداخلية والخارجية، حيث أن لها محرك ذو سعة كبيرة بجانب السرعة والقوة والمظهر الخارجي المميز، وأيضا تتمتع بمقاعد جلدية فاخرة ويبدأ سعرها من 45 ألف دولار أمريكي بما يعادل 169 ألف ريال سعودي.