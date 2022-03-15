نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر تويوتا يارس 2021 بنسبة 13٪ ضمن تصفيات عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر تويوتا يارس 2021 بنسبة 13٪ ضمن تصفيات عبداللطيف جميل، نتحدث اليوم عن أرخص سيارة سيدان من تويوتا وهي فئة ام تي من يارس، تعتبر فئة MT اقتصادية من الطراز الأول بتقييم ممتاز بلس بحيث تمكنك من قطع مسافة 18.8 كيلو متر لكل لتر، كما أنها سيارة عملية وسعرها مناسب للجميع سواء نقداً أو بالتقسيط؛ لذا فهي تعتبر المركبة الأكثر مبيعاً خلال العام المنصرم. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات تويوتا يارس ام تي موديل 2021، كما نكشف لكم عن خصم خاص على سعر السيارة يصل إلى 13%، وذلك ضمن تصفيات تويوتا 2021 في مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات.

تخفيض سعر تويوتا يارس 2021

تأتي فئة MT بمحرة اقتصادي رباعي الاسطوانات يعمل بنظام الدفع الأمامي حجمه 1300 سي سي ويولد قوة مقدارها 98 حصان، ناقل الحركة عادي من 5 سرعات ونوع الوقود بنزين 91. وقد أعلنت وكالة عبداللطيف جميل للسيارات عن طرح السيارة الآن بسعر مغري ضمن تصفيات تويوتا موديلات 2021، حيث وصل سعر تويوتا يارس 2021 فئة Mt إلى 45 ألف و900 ريال بدلا من 52 الف و 758 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصم يصل إلى حوالي 13 بالمائة.

والجدير بالذكر أن فئة ام تي لم تكن الوحيدة التي حظت بخصم مميز بل تضمنت عروض عبداللطيف جميل جميع فئات يارس 2021، فقد بلغ سعر الفئة التالية وهي واي شركات 49 ألف و600 ريال، كما وصل سعر الفئة التي تليها 1.5 واي إلى 50 ألف ومائة ريال، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى من يارس 2021 وهي فئة واي بلس حوالي 51 ألف وتسعمائة ريال.

يارس 2021 فئة ام تي

تأتي فئة ام تي بجنوط مقاس 14 إنش وشبك أمامي باللون الأسود، إمكانية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وعدد 2 وسائد هوائية و5 أحزمة أمان، مصابيح هالوجين وكشافات ضباب خلفية. يرجع سبب أن سيارة تويوتا يارس فئة ام تي تعتبر الأكثر مبيعاً إلى أنها تعتبر أرخص سيارة سيدان بالمملكة، وعلى الرغم من أنها سيارة عملية في المقام الأول إلا انها لا تخلو من التجهيزات المميزة. حيث تتميز فئة MT من الداخل بمقاعد مخمل قماش، إمكانية الأقفال الآلي للأبواب، زجاج النوافذ كهربائي بالكامل، جلنط يدوي، مرايا جانبية كهربائية مع إمكانية الطي.