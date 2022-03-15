نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا سيراتو 2022 GT في احدث اصدار الهوية الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات كيا سيراتو 2022 GT تتميز هذه السيارة أنها تجمع بين تصميم الهوية الرياضية السيدان المدمجة بجانب أنأن سعر هذه السيارة منافس على باقي أسعار السيارات حيث تقوم شركة كيا باصدار أحدث أنواع الإصدارات الرياضية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على مواصفات كيا سيراتو 2022 وأهم المميزات والعيوب الموجودة في هذه السيارةالسيارة.

أهم مواصفات كيا سيراتو 2022

أهم ما يميز هذه السيارة انه يوجد فيها محنك سعد 1.6 لتر بعدد 4 سلندر بجانب وجود شاحن توربيني ينتج عنه قوة 201 حصان كما تتميز سيارة كيا سيراتو جي تي بوجود نقل 7 سرعات ثنائي الكلتش.

كما يتواجد فيها ناقل الحركة 6 سرعات يدوي وقد تم عمل إطارات رياضية في التصميم الخاص بهذه السيارة بمقاس 18 بوصة المعدنية مع تواجد إطارات صيفية من نوع ميشلان أما بالنسبة لسعرها يصل إلى 1000 دولار وهو ما يعادل 3750 ريال.

يتواجد في هذه السيارة نظام تعليق رياضي خلفي قوي جداً بجانب أنها سيارة رياضية ولكن يتواجد فيها مخرج عادل للوقود تم عمل تصميم كلاسيكي كما يمكنكم معرفة مواصفات سيارة برادو 2023 الشكل الجديد.

تصميم سيارات كيا سيراتو

أما بالنسبة للتصميم الخاص بهذه السيارة حيث يوجد شعار جي تي الرياضي على السيارة والمصابيح الأمامية يوجد فيها لمبات ليد، كما يوجد تصميم في الشبك الاغمامي بشكل مميز وجميل مع وجود فتحات التهوية في الأسفل كبيرة الحجم.

أما التصميم الخلفي للسيارة تتوافق مع الهوية الرياضية لجميع السيارات من خلال مخارج العادم الوقود والاسطبات كما يمكن لعشاق السيارات معرفة أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022.

مميزات سيارة كيا سيراتو

تتميز هذه السيارة بالتقنيات الداخلية الحديثة والمتطورة. أما بالنسبة للمظهر الخارجي والرياضي و مميز ويجذب الجميع. أما بالنسبة للسعر يكون مقارنة مع الإمكانيات التي تتواجد في هذه السيارة بالتقنيات الحديثة.

عيوب سيارة كيا سيراتو

من أكثر العيوب الموجودة في هذه السيارة التسارع في السيارات بالقوة المطلوبة ولا يتواجد اصدار هاتشباك نهائيا أما هيكل السيارة غير متوازن.

سعر كيا سيراتو 2022

يصل سعر هذه السيارة في الأسواق الى 25 ألف دولار والذي يعادل 93000 ريال سعودي بجانب الحزم الإضافية حيث يصل سعرها إلى 26.870 دولار والذي يعادل 101.000 ريال.