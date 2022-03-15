نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ600 ريال هيونداي سوناتا بالتقسيط علي 5 سنوات في السعودية بدفعة أولى بسيطة من عبد اللطيف جميل للتمويل في المقال التالي
بـ600 ريال هيونداي سوناتا بالتقسيط علي 5 سنوات نكشف لكم اليوم عن عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022م من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت المجموعة أن عرض التقسيط على السيارة بدون أي دفعات أولية من سعر السيارة، وتتميز سيارات هيونداي سوناتا بشكل عام بأنها من أفضل الفئات التي تم تقديمها من قبل شركة هيونداي اليابانية والعالمية الشهيرة، وسنقدم لكم كل مواصفات السيارة وأبرز عيوبها ومميزاتها والأسعار المقدمة بها في السوق السعودية للسيارات.
تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022م من عبد اللطيف جميل
- مدة تقسيط السيارة تصل إلى خمس سنوات وذلك فيما يعادل ستين شهر.
- الدفعة الأولى تبلغ حوالي 55 ألف ريال وتكون سعر السيارة والذي تبلغ قيمته حوالي 90 ألف ريال سعودي.
- كي تقوم بطلب السيارة يمكنكم الاتصال على أو التواصل مع معارض عبد اللطيف للحصول على العرض المناسب لك.
- أو يمكنكم طلب السيارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمعرض عبد اللطيف جميل للتمويل وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في استمارة التعبئة.
عيوب سيارة هيونداي سوناتا 2022
- أداء محرك السيارة ضعيف بعض الشيء مقارنة بالسيارات المنافسة.
- خاصية مراقبة النقط العمياء على الطريق متوفر فقط في بعض الفئات الأعلى تجهيزًا فقط.
- عمليات النقل أقل سلاسة وخاصة بالنسبة للسيارات التي من نفس فئتها.
- تصميمها الأمامي غير محبب لدى البعض من المشترين.
أهم مميزات وإمكانيات سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022
تتميز سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022م ببعض المواصفات والمميزات التي تتمثل في كل مما يلي:-
- نوع السيارة سيدان يابانية عالية الموثوقية والمصداقية.
- قوة محرك السيارة 191 حصان ومقاس شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية 18 بوصة.
- تقوم بتدعيم خاصية الهواتف الذكية نظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي.
- منفذين يو إس بي وخاصية البلوتوث والاتصال الذكي بالهواتف الذكية.
- حجم ومساحة شحن السيارة تبلغ 16 قدم مكعب ومقاس عجلات السيارة 19 بوصة.
- طول السيارة يصل إلى حوالي 4 أمتار و800 سم.
- بينما عرضها يبلع متر واحد و800 سم وارتفاعها عن الأرض يبلغ متر و400 سم.
- حجم الحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 461 لتر.
- خاصية الدخول الذكي إلى السيارة.
- نقطة اتصال بالواي فاي.
- كشف ومراقبة النقط العمياء على الطريق.
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