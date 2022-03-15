بـ600 ريال هيونداي سوناتا بالتقسيط علي 5 سنوات في السعودية بدفعة أولى بسيطة من عبد اللطيف جميل للتمويل

بـ600 ريال هيونداي سوناتا بالتقسيط علي 5 سنوات نكشف لكم اليوم عن عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022م من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت المجموعة أن عرض التقسيط على السيارة بدون أي دفعات أولية من سعر السيارة، وتتميز سيارات هيونداي سوناتا بشكل عام بأنها من أفضل الفئات التي تم تقديمها من قبل شركة هيونداي اليابانية والعالمية الشهيرة، وسنقدم لكم كل مواصفات السيارة وأبرز عيوبها ومميزاتها والأسعار المقدمة بها في السوق السعودية للسيارات.

تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022م من عبد اللطيف جميل

مدة تقسيط السيارة تصل إلى خمس سنوات وذلك فيما يعادل ستين شهر.

الدفعة الأولى تبلغ حوالي 55 ألف ريال وتكون سعر السيارة والذي تبلغ قيمته حوالي 90 ألف ريال سعودي.

كي تقوم بطلب السيارة يمكنكم الاتصال على أو التواصل مع معارض عبد اللطيف للحصول على العرض المناسب لك.

أو يمكنكم طلب السيارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمعرض عبد اللطيف جميل للتمويل وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في استمارة التعبئة.

عيوب سيارة هيونداي سوناتا 2022

أداء محرك السيارة ضعيف بعض الشيء مقارنة بالسيارات المنافسة.

خاصية مراقبة النقط العمياء على الطريق متوفر فقط في بعض الفئات الأعلى تجهيزًا فقط.

عمليات النقل أقل سلاسة وخاصة بالنسبة للسيارات التي من نفس فئتها.

تصميمها الأمامي غير محبب لدى البعض من المشترين.

أهم مميزات وإمكانيات سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022

تتميز سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022م ببعض المواصفات والمميزات التي تتمثل في كل مما يلي:-