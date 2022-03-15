فخر الصناعة اليابانية.. مواصفات الفخمة تويوتا إف جي كروزر 2022 في السعودية وأسعارها الاقتصادية

سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 في السعودية التي تتمتع بالكثير من التقنيات اليابانية الحديثة، التي توفر أفضل أنماط القيادة مع أفضل مستوى من كفاءة التشغيل، وكذلك تمتلك قوة الهيكل مع الطول المناسب للعجلات بما يجعلها سريعة في الطرق والمتعرجات والمرور، ونستعرض فيما يلي وصف شامل لها مع أسعار في السعودية.

سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 في السعودية

تمتلك سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 الشهرة الكبيرة على مستوى عالم السيارات بكل ما فيه من جديد، والتي تمتلك العديد من التجهيزات الراقية والتجديدات الأفضل للقيادة، مما يساعد القائد بشكل كبير أثناء القيادة وبأفضل مستوى للسيارة من هذا الموديل الذي يتيح السهولة في العبور في مختلف الطرق الوعرة.

مواصفات تويوتا إف جي كروزر 2022

ويعد من أهم مواصفات تويوتا إف جي كروزر 2022 ما نسرده فيما يلـــــي:

تمتلك تويوتا إف جي كروزر 2022 محرك بقوة 177 حصان.

كما تمتلك عزم أقصى لدوران المحرك يصل لنحو 250 نيوتن لكل متر.

بينما لديها فرامل من النوع المانع للانغلاق.

ولديها ناقل الحركة الخاص بها من النوع الأوتوماتيكي.

وكذلك تمتلك السيارة جنوط رياضي من خام الألومنيوم 17 إنش.

وتأتي السيارة بطول 83 بوصة.

استهلاك السيارة للوقود حوالي 9.8 كم لكل لتر.

كما أن سعة المحرك تقدر بأربعة لتر.

ونظام الدفع للسيارة هو الدفع الرباعي.

كما تأتي بميزات عدة مثل عتبة مصد جانبي وقفل مركزي.

وكذلك بها مدخل aux وabs.

ولديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق من نيسان باترول.

ولدى سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 مظهر حديث وتصميم عصري ومثالي.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022

ويعد من بين أهم التجهيزات التي توجد بالسيارة لهذا الموديل ما يأتـــــــــــي:

تتميز برحابة مقصورتها من الداخل ولديها شاشة تاتش وراديو ومكيف.

كما يتواجد بها الإير باج للوقاية من الصدمات.

ويتواجد بها كاميرا خلفية ومرايا يمكن طيها بطريقة كهربائية.

أسعار تويوتا إف جي كروزر 2022 في السعودية