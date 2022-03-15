سيارة MG5 مستعملة بالتقسيط امتلك السيارة بقسط شهري بمبلغ 800 ريال فقط، الكثير من راغبي شراء السيارات يبحث عن السيارات الحديثة المستعملة استعمال خفيف وتكون بحالة الزيرو وفى نفس الوقت يكون ثمن الشراء ليس بالثمن العالي ولذلك ونحن من خلال موقعنا المتميز نقدم لحضراتكم سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر أو غيره وفى هذا المقال سوف نستعرض معكم سيارة من الطراز الحديث بها جميع الكماليات والإمكانيات التي تعمل على راحتك.

مواصفات سيارة MG5 مستعملة

تعتبر السيارة MG 5 موديل 2021 من السيارات الحديثة التي أثبتت كفاءة عالية على الطريق.

موديل 2021 من السيارات الحديثة التي أثبتت كفاءة عالية على الطريق. السيارة MG 5 موديل 2021 بها محرك 1500 سي سي مما يولد قوة 120 حصان.

وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 150 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة بها سعة تخزينية عالية تبلغ 512 لتر.

والسيارة موفرة جدا في استخدام الوقود.

كما أن السيارة بها ناقل حركة أتوماتيك.

كما تحتوي على وسائد هوائية للمقاعد الأمامية وخاصة قائد السيارة حتى تحمى من الاصطدام.

السيارة مزودة بكاشف لضغط الهواء داخل إطارات السيارة.

كما بها شاشة تعمل باللمس بها منافذ USP وهى تعم نظام الأندرويد والواى فاى والبلوتوث.

كما أن بها نظام فرامل APS والمصابيح الأمامية للسيارة هالوجين تعمل أوماتيك.

وضبط المرايا يعمل بالكهرباء وبها مكيف للهواء والسيارة بها مثبت للسرعة.

وبها خاصية تعديل المقاعد الأمامية كما أن السيارة بها حساسات وكاميرا خلفية للركن.

سيارة MG5 مستعملة بالتقسيط

السيارة للتنازل مقابل دفعة أولى وهى 3 آلاف ريال سعودي.

مقابل دفعة أولى وهى 3 آلاف ريال سعودي. كما أن السيارة معروضة بسعر الكاش والتقسيط.

يبلغ القسط الشهري للسيارة MG 5 موديل 2021 894 ريال سعودي.

مكان وجود السيارة منطقة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

سيارة إم جي 5 جديدة

يمكنك الآن شراء السيارة الجديدة بسعر ممتاز، حيث إن السيارة المعروضة للبيع هي جديدة كليًا وتنتمي للفئة سيدان وهي من موديل سنة 2022 واللون المتوفر لها هو اللون الأبيض، كما أن السيارة تحتوي على محرك يعمل أوتوماتيك.