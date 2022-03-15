نيسان صني مستعملة في السعودية بسعر أقل من 20 الف ريال أشهر سيارة في السعودية

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نيسان صني مستعملة في السعودية ، nissan sunny من السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة على مر العقود الفائتة بفضل تصميمها المذهل ومواصفاتها القياسية والاعتمادية الهائلة مقارنةً بسعرها الاقتصادي الذي لا يضاهي مواصفاتها، نيسان من اشهر السيارات خاصة في دول الخليج والشرق الأوسط، وأكثر شهرة في المملكة السعودية والتي تتناسب أكثر مع العائلات بفضل حجمها الداخلي الفسيح وتجهيزات المقصورة سواء أمني أو ترفيهي فهي أفضل سيارة عائلية للأسرة السعودية، نعرض سعر نيسان صني مستعملة في السعودية بالفئات المتاحة بالأسواق السعودية ومواصفات كل سيارة. نيسان صني مستعملة في السعودية نيسان صني SE موديل 2005 مستعملة سعة المحرك 1500 سي سي.

ناقل الحركة يدوي.

لون السيارة بيج.

موقع السيارة بمدينة الرياض- العليا.

نوع دفع السيارة: خلفي.

4 سليندر.

السيارة بحالة جيدة متطابقة للمواصفات اليابانية، بها نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل ومشغل سي دي وعجلة قيادة معززة أليًا مع دعم ام بي ثري والراديو ومدخل AUX.

سعر السيارة: 5.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل الشراء من خلال الرقم بالأسفل. نيسان صني موديل 2007 مستعملة لون السيارة فضي.

موقع السيارة بمدينة جدة.

السيارة بحالة ممتازة ولا يوجد لها تاريخ سابق للحوادث.

السيارة تحتوي على مانع انزلاق الفرامل، والتوزيع الإلكتروني للفرامل ووسائد هوائية ومساند للراس تعمل أوتوماتيك، المقود كهربائي والنوافذ والمرايات تعمل يدويًا.

سعر السيارة: 10.500 ريال سعودي. نيسان صني موديل 2015 مستعملة سعة المحرك 2500 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

لون السيارة فضي.

موقع السيارة بمدينة جدة.

4 سلندر.

السيارة بحالة جيدة وخالية من الحوادث.

السيارة بها وسائد هوائية والمقود يعمل بالكهرباء والنوافذ والمرايات تعمل بشكل يدوي، المكيف يدوي، صدام السيارة الأمامي والخلفي بنفس لون السيارة والمصابيح الأمامية من الهالوجين، نظام مانع للحركة ومثبت، ونظام مانع انزلاق الفرامل والتوزيع الإلكتروني للفرامل، أم بي ثري وراديو وبلوتوث ومشغل سي دي.

سعر السيارة: 14.000 ريال سعودي. نيسان صني موديل 2012 مستعملة ناقل الحركة أوتوماتيك.

4 سلندر.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة جدة .

. السيارة بحالة جيدة وتم فحصها.

تحتوي على مقود كهربائي ونظام مانع للحركة مع إمكانية تعديل إمالة الوقود وضبط المقعد بشكل يدوي، المصابيح الأمامية من الهالوجين، كمبيوتر يوضح قياس المسافات المتبقية وكم من الوقود المتوفر مع متوسط السرعة، مكيف ومدخل AUX ومشغل ام بي ثري وراديو.

سعر السيارة: 14.600 ريال سعودي. عمر شويل - جدة نيسان صني مستعملة في السعودية بسعر أقل من 20 الف ريال أشهر سيارة في السعودية - ثقفني

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