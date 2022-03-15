نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور الاسعار والمواصفات الكاملة لسيارة هيونداي توسان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي توسان 2022 أحدث طرازات شركو هيونداي الكورية للعام الجديد وتنتمي السيارة إلي فئة السيارات الكروس أوفر التي تتميز بارتفاعها النسبي عن الأرض وتمتعت السيارة بشعبية واسعة خلال الأعوام الماضية في السوق العربية وخاصة داخل المملكة العربية السعودية ومصر وتعتبر المنافس المباشر لسيارة كيا سبورتاج وارتفع سعر السيارة في مصر بجميع فئاتها ضمن ارتفاعات جديدة يشهده سوق السيارات بصورة عامة لاسيما في الطرازات الكروس أوفر، حيث يحصل الطراز الذي تم طرحه بخمس فئات سعرية على قوته من محرك بأربع اسطوانات وسعته 1600 سي سي تيربو بقوة حوالي 180 حصانا وسوف نستعرض الأن جميع مميزات وتجهيزات السيارة من الداخل وسعر السيارة داخل السوق المصرية.

مميزات سيارة tucson 2022

تحتوي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 على العديد من المزايا وطرق الأمن والسلامة، حيث يوجد بالسيارة 6 وسائد هوائية لحماية السائق من الصدمات، كما يوجد بها أيضا فرامل ضد الانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

كما تحتوي السيارة على تطبيق التوازن الإلكتروني ESP، وتطبيق التوازن أثناء صعود المنحدرات والمرتفعات HAC HDC، وفرامل يد كهرباء، وتعليق لفرامل اليد Auto Hold تلقائيا.

وتحتوي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 على العديد من التجهيزات والكماليات، كما تحتوي على محدد للسرعة وحساس اضاءة تلقائي، وميزة فتح المحرك عن بعد، ومفتاح ذكي، ومصابيح أمامية مع وحتم إضاءة عالية، والقدرة على تني المقاعد الخلفية.

كما يوجد في هيونداي توسان موديل 2022 تقنية تحذير المسافات الخلفية، وحامل سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة. ومرايات قابلة للتني الكهربائي مع ارشادات led، وسبويلر خلفي بإضاءة عالية للفرامل led، ومسند يد في الامام بالإضافة إلى صندوق للتخزين، وشبكة أمامية بطلاء فضي اللون، وعجلة قابلة للامتداد، وفرش للمقاعد، ومكيف هواء ذو مخرج خلفي.

أسعار سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر

قام الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في مصر بالاعلان عن ارتفاع سعر سيارة tucson 2022. وتعد الزيادة في سعر السيارة لسنة 2022 الزيادة الخامسة عقب ظهور سيارة هيونداي توسان 2022 في مصر. والتي وصلت هذه المرة إلى 5000 آلاف جنيه زيادة في سعر السيارة. وأكد الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في مصر أن الطراز ظهر بخمس فئات سعرية، وهي كالتالي: