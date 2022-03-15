نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 32 ألف أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات مميزات ولا في الأحلام..سيارات برخص التراب في المقال التالي

32 ألف أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021، في ظل حاجه الكثير من السعوديين الكبيرة إلى شراء سيارة لاستخدامها في التنقل والرحلات يصطدم البعض بالأسعار المرتفعة للسيارات خاصة مع بداية العام الجديد، لذلك يكثر البحث عن أرخص السيارات الموجودة في السعودية ذات الموديلات الحديثة ليختار من بينها سيارة مناسبة بمواصفات جيدة وسعر منخفض، فما هي أرخص السيارات الحديثة الموجودة في السوق السعودي وما وأسعارها ومواصفاتها. 32 ألف أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية سوف نقدم لكم أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات عاليه . سيارة شانجان السفن 2021 في السعودية فئة موديل سيارة شانجان السفن 2021 هي السيدان و بلد الصناعة هي الصين

مميزات شانجان السفن 2021 عديدة حيث تتميز بهيكل ديناميكي رائع.

تم تزويد السيارة بعدسات فائقة تعمل عن طريق تقنيه الليد كما يزين واجهة السيارة أضواء أمامية

بالإضافة إلى مواصفاتها التي تجعل أداءها قوي على مختلف الطرقات من خلال المحرك الذي يعمل بقوه 105 حصان.

يتركب محرك شانجان السفن من أربع أسطوانات وله سعة تقدر بنحو 1.5 لتر.

شانجان السفن 2021 متاحة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 32.900 ريال، وهي من السيارات الرخيصة في السعودية سيارة تويوتا يارس 2021 في السعودية تويوتا يارس موديل 2021 متاحه في السوق السعودي بسعر يبدأ من 45,900 ريال سعودي.

وهي بذلك السعر أحد أرخص السيارات المتواجدة في السعودية ، لها عدة مواصفات رائعة حيث تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

، لها عدة مواصفات رائعة حيث تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات. تصميم السيارة عصري يناسب الأذواق الشبابية ويزين واجهة السيارة الشبك الأمامي الأسود الذي يجعل السيارة خيار مناسب لمن يفضلون الطابع الجريء.

عصري يناسب الأذواق الشبابية ويزين واجهة السيارة الشبك الأمامي الأسود الذي يجعل السيارة خيار مناسب لمن يفضلون الطابع الجريء. لها مواصفات داخلية قوية حيث أن محركها يعمل بقوة 98 حصان.

تبلغ سعة محرك تويوتا يارس 1.3 لتر كما يتركب من 4 أسطوانات.

مزودة بناقل حركة من النوع العادي ويمكن التحكم به من خلال 5 سرعات متنوعة. سيارة نيسان صني 2021 في السعودية سيارة نيسان صني موديل 2021 من السيارات الأرخص سعرا في السوق السعودي حيث تباع بسعر يبدأ من 50.064 ريال.

حيث تباع بسعر يبدأ من 50.064 ريال. لا تستهلك السيارة وقودا بكمية كبيرة وذلك من أهم مميزاتها حيث أن لتر واحد من الوقود يجعل نيسان صني تقطع مسافة تقدر بنحو 17.1 كيلومتر.

المحرك ذو سعة تصل إلى 1.6 لتر.

يتركب من 4 أسطوانات ويعمل بقوة 118 حصان.

له عزم دوران جيد يقدر بقيمة 149 نيوتن / متر.

تستغرق السيارة 15.5 ثانية لتصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. عمر شويل - جدة 32 ألف أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات مميزات ولا في الأحلام..سيارات برخص التراب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 32 ألف أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات مميزات ولا في الأحلام..سيارات برخص التراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.