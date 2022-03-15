نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ وصل.. تويوتا هايلكس الجديدة كليا 2022 بمواصفات وامكانيات خارقة أقوي سيارة رياضية للطرق الواعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصاروخ وصل.. تويوتا هايلكس الجديدة كليا 2022 بمواصفات وإمكانيات خارقة قامت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارة بالكشف عن مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 وأبرز إمكانياتها، حيث منذ وقت إنشاء سيارة تويوتا هايلكس الجديدة وهي تتمتع بشهرة واسعة في عالم السيارات ولها مكانة بين السيارات حيث مكّنت لها إمكانياتها للتربع على عرش السيارات الأكثر شهرة في الأسواق، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم أهم عيوب ومميزات السيارة وجميع أسعارها في السوق السعودية للسيارات.

إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا هايلكس 2022

شاشة عرض الوسائط الترفيهية مقاسها يبلغ 8 إنش.

يدعم خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

مقاس شاشة عدادات السيارة يبلغ 4.2 إنش.

دعم خاصية النظام الذكي إلى السيارة والتشغيل والإيقاف بضغطة زر من خارج السيارة.

تتميز بوجود أكثر من محرك بحسب فئة السيارة حيث: –

1. محرك سعته تبلغ 2400 سي سي وقوته 147 حصان وأقصى عزم دوران له 343 نيوتن لكل متر ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من أربع أسطوانات وخمس سرعات.

2. نوع آخر من المحرك يعمل بالبنزين سعته 2700 سي سي مكون من أربع أسطوانات يعمل بقوة حصانية قدرها 164 حصان وفتيس أوتوماتيكي مكون من ست سرعات ومانيوالي مكون من خمس سرعات.

3. أما المحرك الثالث سعته 4000 سي سي وقوته 235 حصان، يتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات وست أسطوانات وأقصى عزم دورات 367 نيوتن لكل متر.

عيوب تويوتا هايلكس موديل 2022

ثبات السيارة ضعيف على الأراضي الوعرة والطرق السريعة.

أسعارها أعلى قليلًا من السيارات المنافسة لها.

عزل صوت المحرك غير جيد.

أسعار تويوتا هايلكس موديل 2022 في سوق السيارات العالمية والمحلية

تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة والسوق وتتمثل أسعارها في الأسواق المختلفة كالآتي: –