نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات التصميم الداخلي والخارجي لسيارة نيسان كيكس 2022 KICKS ومعرفة سعرها في الأسواق في المقال التالي
تعتبر السيارات من أكثر وسائل النقل إنتشارا فى العالم، حيث أنها توفر الوقت والمجهود لصاحب السيارة، وتعتبر سيارات نيسان كيكس 2022 من أفضل السيارات اختيارا، حيث أنها صغيرة فى الحجم كما أنها موفرة فى الوقود لذلك تصبح الإختيار الأفضل لصاحبها، وجاء الإصدار الجديد من سيارات نيسان كيكس بالوان مختلفه ورائعه وجذابة، وسوف نتحدث عن مواصفات سيارة نيسان كيكس واسعارها في الأسواق.
مواصفات سيارة نيسان كيكس 2022 من الداخل
تعتبر السيارة من وسائل المواصلات المهمة فى حياتنا اليومية، فهي تعمل على تسهيل انتقال الشخص من مكان إلى مكان دون جهد أو تعب، حيث أن سيارة نيسان كيكس تعتبر من السيارات الصغيرة فى الحجم لتسهيل عملية الركن لصاحب السيارة بكل سهولة، حيث تتعدد مزايا سيارة نيسان كيكس بمزايا رائعة سواء من التصميم الداخلي أو التصميم الخارجى.
مواصفات التصميم الداخلى لسيارة نيسان كيكس 2022
- نظام شاشة داخل السيارة لرؤية وتحديد الجزء الخلفي لسهولة الركنة.
- مقعد السائق مزود بذراعين مما يمد السائق بالراحة في الجلوس.
- ناقل الحركة اوتوماتيك.
- مقعد السائق قابل للتعديل بأربع طرق مختلفة.
- تتميز بسعة من الداخل لتوفير الراحة للركاب.
- تغطي المقاعد بأفضل أنواع الجلد الفاخر.
- تكييف مركزى.
- إمكانية شحن الهواتف المحمولة داخل السيارة.
- مزودة بفتحة سقف مما تجعل السيارة أكثر أناقة وجمال.
- تستطيع التسارع من السكون حتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 11.3ثانية.
مواصفات التصميم الخارجي لسيارة نيسان كيكس 2022
- مصابيح أمامية ليد مزودة بمصابيح ليد لسهولة القيادة بالنهار.
- مرايا كهربائية خارجية.
- ملحقات بلون الهيكل.
- عجلات معدنية مقاس 17،16بوصه
- شبك أمامي من الكروم الأسود.
- قضبان سقف متكاملة.
ألوان عربية نيسان كيكس 2022
توجد ألوان مميزة ومتعددة من سيارة نيسان كيكس ومنها:
- الأسود، الأحمر، الأزرق، الأبيض، الرمادى، الاورنج، سيلفر لامع.
أسعار سيارات نيسان كيكس 2022 فى السعودية
يبلغ سعر سيارة نيسان فى السعودية فئة SV 1.6 بسعر 65 الف ريال سعودي، وتبلغ فئة SL 1,6 بسعر 79 الف ريال سعودى.
أسعار سيارات نيسان كيكس 2022 في مصر
- يبلغ سعر سيارة نيسان كيكس الفئة الأولى بمصر 339 ألف جنية مصري، وتبلغ الفئة الأعلى بسعر 350 الف جنيه مصرى.
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