أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أقوى أنواع السيارات التي تتوفر في التوقيت الحالي بمختلف السوق المحلية والعالمية والسعر الخاص بها من بين أهم المعلومات التي يتم البحث عنها من قبل مختلف الأشخاص من الراغبين في الحصول على تلك السيارة، ومن أهم المعلومات لتي تتعلق بوصف السيارة ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة حيث تعتبر السيارة من نوع كيا سبورتاج محتوية على عدد من المواصفات الأساسية التي تتواجد في السيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج تعتبر واحدة من المركبات من النوع الرياضي المتعدد الاستخدامات ومن الممكن أن يتم من خلالها عبور مختلف الطرق الوعرة ومن خلال الاستعانة بالملحقات والمكونات الأساسية للسيارة من الممكن أن تقاد على مختلف الطرق الوعرة، ومن مواصفات السيارة ما يلي في تلك الفقرات.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أكثر المواصفات التي تجذب العديد من المشترين للسيارة كيا سبورتاج ما يلي في الفقرات الآتية:

السيارة متوفر فيها المحرك بالقوة سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران الخاص بالموتور يصل لنحو مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر بها المقاعد التي من الممكن أن يتم ضبطها كهربيا.

متواجد بالسيارة العديد من الملحقات التي نذكر منها شاشة تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

متوفر في السيارة الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيكي والمقسم لنحو خمس سرعات.

المقاعد للسيارة قد تم كساءها بخام المطاط للحفاظ على السيارة ومقاعدها من أي تلوث.

السيارة تتوفر فيها المنفذ من النوع يو إس بي ومنفذ إي يو إكس.

متواجد في السيارة الموتور بالسعة اثنين ونصف لتر.

الجنوط الخاص بالعجلات يصل قياسه لنحو خمسة عشر إنش.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السعر الخاص بالسيارة كيا سبورتاج على حسب ما يتوفر بها من حجم التجهيزات والملحقات الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج كما أن هناك عدد أربع فئات بالسوق المحلية والعالمية وعلى أساسها تختلف الأسعار لكل فئة وكل سيارة والسعر لكيا سبورتاج من الفئة الأولى يصل لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال.