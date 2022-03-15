نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا راف فور من بين أهم ما تتم متابعته من قبل مختلف المهتمين بالتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من نوع راف فور والتي تعتبر من بين أكثر السيارات التي تحتوي على عدد كبير من الملحقات ومن التجهيزات التي تؤهلها لتكون من السيارات التي تمتلك أقوى مقاومة للطرق الوعرة، ومن خلال تلك في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بأهم المواصفات للسيارة المتميزة من الموديل الشهير راف فور حيث يعتبر من أقوى الموديلات التي تتواجد بالأسواق على المستوى المحلي والعالمي مع توضيح السعر للسيارة بالسوقين المحليين المصري والسعودي.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور

السعر والمواصفات للسيارة تويوتا راف فور من أهم ما يخص الشاحنة راف فور والتي تعتبر من بين أهم السيارات التي تمتلك تلك المواصفات التي تعد مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ومن أهم تلك المواصفات ما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راف فور

مواصفات سيارة تويوتا راف فور من بينها ما نقوم بعرضه في تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالسعة ألفين وخمسمائة سي سي.

القوة لمحرك السيارة تصل لنحو مائتين وثلاثة حصان.

السيارة تصنف كواحدة من السيارات الكروس أوفر.

النوع للفتيس أوتوماتيكي ومقسم لخمس حركات.

السيارة يبلغ العرض لها مترين.

السيارة بوزن طنين ومائتي كيلو.

التخزين من الخلف في الصندوق بالسعة خمسمائة وثمانين لتر.

متوفر فيها كافة سبل القيادة الآمنة.

أهم التجهيزات للسيارة تويوتا راف فور

من أهم التجهيزات في السيارة من نوع راف فور ما يلي:

السيارة يتوفر فيها المكيف من النوع الأوتوماتيك للتحسين من الأجواء في السيارة.

متواجد الشاشة من نوع تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد الشاشة من نوع تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة. متوفر الإير باج والتي تقي من التعرض للصدمات والرضوض.

المكابح تعمل وفق النظام إي بي إس.

العجلات الخاصة بالسيارة من النوع الرياضي المتميز.

سعر سيارة تويوتا راف فور

السعر الخاص بالسيرة في السوق المحلي بمصر يصل إلى نحو مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه مصري، بينما السعر لها بالسوق السعودي يصل لنحو أربعمائة ألف ريال وتختلف الأسعار على حسب التجهيز