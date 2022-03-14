نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والأمان.. مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022 التنافسية وجمالها الكلاسيكي من الخارج في المقال التالي
منذ بداية العام الجديد تم طرح العديد من السيارات فى الأسواق ذات الماركات المختلفة، وحرصت كل شركة على طرح سيارة ذات طراز فريد عن باقى السيارات المتواجدة فى الأسواق المحلية والعالمية لتستطيع الدخول فى قائمة المنافسة، وكانت سيارة تويوتا هايلوكس من أكثر السيارات التى نجحت فى الوصول إلى العالمية عن باقى السيارات، حيث استطاعت أن تنافس بشكل كبير أكبر ماركات سيارات شهيرة، لأنها تتميز بطراز كلاسيكي خارجى وسرعة فى الأداء، والسعر يناسب مختلف الفئات، فهى من السيارات الرياضية السريعة التى تتيح التنقل فى كل مكان مع الجمال الكلاسيكى من الخارج.
سيارة تويوتا هايلوكس 2022
سيارة تويوتا هايلوكس من السيارات الناتجة عن شركات يابانية ومن المعروف أن الشركات اليابانية تقدم أفضل السيارات ذات الماركات العالية، حيث تعتبر من أهم سيارات الدفع الرباعي وكان الإقبال عليها كثيراً خاصة من جمهور المملكة العربية السعودية، فهى من السيارات المناسبة فى السعر مع جودة عالية فى الأداء، وينصح بها لكل عشاق السيارات الرياضية.
مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس
من المعروف أن هناك أنواع مختلفة من السيارات، تختلف من حيث المميزات والواصفات وكذلك من حيث الأسعار، فهناك سيارة تتميز بالسرعة على مسافات بعيدة والأمان والتحكم الأوماتيكى ومساعدة القائد أثناء القيادة، لذا سنوضح لكم مميزات سيارة تويوتا هايلوكس التى ميزتها عن باقى السيارات فى الأسواق.
- التصميم الخارجي كلاسيكى ومميز.
- تحتوى فى الوجهة الامامية على مصابيح خلابة.
- يوجد بها ملصقات بألوان مختلفة على الابواب الجانبية.
- تحتوى على عجلات خلفية كبيرة يصل حجمها إلى 17 بوصة، أما العجلات الأمامية يصل حجمها 18 بوصة.
- متوفرة فى الأسواق بثلاث ألوان أبيض وأسود وأحمر.
- يوجد بها فى الداخل 5 مقاعد منجدة من جلد الغزال.
- مزودة بمقاعد رياضية.
- يوجد بها دوسات من الألمنيوم.
- مزودة بشاشة تعمل بتقنية اللمس حجم 8 بوصة.
- تدعم نظام التحكم الديناميكى.
- سيارة تويوتا هايلوكس تحتوى على محرك الديزل الرباعى.
- محرك السيارة مدعم بنظام حركة أوتوماتيكي.
- متوفرة فى الأسواق التايلاندية بسعر 27.157 ألف دولار.
- تطرح بالاسواق المصرية بسعر 485 ألف جنيه مصرى.
- أصبحت متاحة فى جميع الأسواق العالمية والمحلية.
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