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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل .. هيونداي تويوتا نيسان للتقبيل بأقل قسط، توفرت في أولى عروض اليوم سيارة تويوتا افالون مستعمل موديل 2021، ماكينة ست اسطوانات حجمها 3500 سي سي بقوة 297 حصان، ناقل الحركة auto والعداد لم يصل إلى 48 ألف كم. السيارة فئة تورنق تتميز بمقاعد جلد بكنترول كهربائي مع نظام تدفئة للمراتب، فتحة سقف ودخول ريموت وتشغيل ذكي، كنترول كامل في مثبت السرعة والوسائط والبلوتوث عن طريق المقود، ليد وجنوط مقاس 17 إنش، مكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق والراكب، عدد ثماني مكبرات للصوت، حساسات ركن وكاميرا خلفية. السيارة للتنازل بالتقسيط بدون مقابل نقل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1991 ريال، عدد الأقساط المتبقية 53 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 58 ألف ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 133 ألف و900 ريال.

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توفرت ضمن عروض تقبيل السيارات أيضا نيسان التيما موديل 2020 فئة اس ال، ماكينة اربع اسطوانات حجمها 2500 سي سي جير أوتوماتيك وعدادها فقط 41 ألف كيلو متر. تأتي تلك الفئة بتجهيزات فل أوبشن حيث تتميز بفتحة سقف، مقاعد جلد، إمكانية التحكم كهربائي في المقاعد، امكانية تسخين المقاعد، مساعدة السائق في وجود النقاط العمياء والخروج عن المسار، جنوط مقاس 17 إنش، مزيل ضباب زجاج النافذة الخلفية مع ممسحة خلفية، عدد أربعة كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، نوافذ كهربائية، رادار، مرايا جانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك و فرامل الطوارئ. السيارة للتنازل بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1951 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 18 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 1951 ريال وتبلغ قيمة السداد المبكر 104 ألف و100 ريال.

توفرت للتنازل Toyota Camry مستعمل موديل 2021 فئة ستاندر وارد سعودي، محرك اقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي قوة 204 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 45 ألف كيلو متر، تتميز إضاءات ليد، جنوط 16 انش، حساسات خلفية، مقاعد مخمل، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود و مكيف يدوي، اتصال يو اس بي وبلوتوث وتقنية دعم المكابح، عليها حامي كامل داخلي وخارجي، نانو ثلاث طبقات في شركة 3M. السيارة للتقبيل أقساط بدون شروط عبر مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1552 ريال عدد الأشهر المدفوعة 8 أشهر والمتبقية 52 شهروقيمة الدفعة الأخيرة 38 ألف ريال.

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توفرت للتنازل في آخر عروضنا اليوم سيارة هيونداي كريتا 2021 ، ماكينة اقتصادية اربع اسطوانات حجمها 1500 سي سي بقير أتوماتيكي وعدادها تخطى الخمسين ألف كم بقليل. السيارة بتجهيزات فل أوبشن تتميز بعدد سبع وسائد هوائية، حساسات ركن وكاميرا خلفية، عجلة قيادة متعددة الاغراض ومكيف أتوماتيكي بتحكم منفصل، إضاءات ليد وجنوط مقاسها 17 إنش، دخول ريموت وتشغيل المحرك عن طريق الزر، نظام صوتي مميز بـ8 مكبرات الصوت.

تتميز تلك الفئة كذلك بمقاعد جلد وستائر جانبية وفتحة سقف بانوراما، فرامل مانعة للانغلاق مع خاصية التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1275 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 16 قسط والمتبقية 44 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 39 ألف ريال قابلة للتقسيط على عامين، مع العلم أن البودي به ركن أمامي من الجهة اليسرى وتم تغيير جميع القطع بالوكالة.