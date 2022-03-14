نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارة بالتقسيط بنك الراجحي بدون مقدم للسعوديين والوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك الراجحي شراء سيارة تقسيط بدون مقدم من خلال تمويل السيارات الأسهل على الإطلاق ويسمى تمويل السيارات الميسر وهو أحد العروض المقدمة من بنك الراجحي. وتم تصميمه خصيصًا ليمنحك الفرصة لتملك السيارة التي ترغب في شراءها وتملكها. وليس من الضروري أن تقوم بتحويل راتبك على البنك. مع تقديم موافقات سريعة، ومتاح للسيارات الجديدة والمستعملة أيضًا.كما يوفر أيضًا مجموعة من العروض التي مازالت مستمرة من أبرزهم عرض تقسيط سيارة هيونداي بنك الراجحي بدون مقدم عروض ناغي حيث يمكنك أن تختار الأنسب لك من التقسيط بحلوله، أو عملية الإيجار التمليكي للسيارات. ويقول البنك على موقعه الالكتروني الرسمي أنك إذا كنت من العملاء الذين يعملون بـ حويل المرتب في مصرف آخر فلازال يمكنك أن تستفيد من حلول تمويل الإيجار التمليكي للسيارات المتاحة في مصرف الراجحي.

ما هي الشروط المطلوب توافرها لـ شراء سيارة تقسيط بنك الراجحي بدون مقدم للسعوديين؟

أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بك يبدأ من ألفين ريال سعودي.

الحد الأقصى للمتقدمين خمسة وستين عامًا.

عرض سعر السيارة.

كتابة نموذج الطلب.

تقديم صورة بطاقة الهوية سارية للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية.

خطاب توظيف.

ما هي الشروط المطلوب توافرها لـ شراء سيارة تقسيط بنك الراجحي بدون مقدم لغير الحاملين للجنسية السعودية؟

أن يكون الحد الأدنى للدخل للمتقدمين العاملين ألفين ريال سعودي، أما العملاء المتقاعدين 1900 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى للعمر بالنسبة للعملاء العاملين لا يزيد عن خمسة وستين سنة عندما يستحق التمويل، وأما العملاء المتقاعدين فألا يزيد عن خمسة وستين سنة عند استحقاق التمويل.

ما هي الوثائق الخاصة بغير السعوديين حتى يحصلون على قرض سيارة من بنك الراجحي بدون مقدم؟

أن يقدم عرض السعر.

أن يقدم نموذج للطلب بعدما يقوم بتعبئته.

صورة من تأشيرة الإقامة بالنسبة للوافدين.

خطاب توظيف.

ما هي الوثائق الخاصة للمتقاعدين حتى يحصلون على قرض سيارة من بنك الراجحي بدون مقدم؟

أن يحصل على حد أدنى من راتبه 2000 ريال سعودي.

أن يقدم عرض السعر.

الحد الأقصى لسنه خمسة وستين سنة.

ان يقدم نموذج للطلب بعدما يقوم بتعبئته.

أن يكون معه صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

وصورة من جواز سفره.

وخطاب توظيف متقاعدين.

ما هي شروط الحصول على سيارة تقسيط بدون مقدم بدون تحويل الراتب، وهل أنت مؤهل للتقدم بالطلب؟

العملاء الموجودين على رأس عملهم لا يقل راتبهم عن 2000 ريال سعودي.

العملاء المتقاعدين 1900 ريال سعودي.

وبالنسبة للحد الأقصى للعمر العملاء على رأس عملهم لا يتجاوز عمرهم ستين عامًا عند استحقاق الإيجار.

العملاء المتقاعدين لا يتجاوز عمرهم عن خمسة وستين عامًا عند استحقاق الإيجار.

ما هي الوثائق المطلوبة لشراء سيارة باستخدام خاصية تقسيط بدون مقدم في المملكة العربية السعودية ؟

عرض للسعر.

نموذج للطلب بعد تعبئته كاملًا حسب الأصول.

صورة من رخصة قيادة المتقدم.

صورة من بطاقة هوية سارية للمواطنين السعوديين.

صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

خطاب توظيف للمتقدمين للطلب من العاملين.

إثبات حصولك على مصدر دخل للمقدمين للطلب من المتقاعدين.

كشف حساب بنكي لمن يرغب في شراء السيارة التقسيط بدون المقدم لآخر ستة أشهر، ويمكنك التقدم من خلال رابط تمويل الإيجار التمليكي للسيارات من بنك الراجحي.

ما هي أهم المميزات الخاصة بالتمويل الإيجاري التمليكي للسيارات من بنك الراجحي؟

1- يمكنك الحصول على تمويل حتى 2 مليون ريال سعودي من بنك الراجحي.

2- يمكنك الحصول على تمويل دون أن تقوم بسداد مقدم

3- يوفر مصرف الراجحي نحو أحد عشر معرض للسيارات منتشرة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية.

4- هناك العديد من المجموعات الكبيرة من العروض الخاصة بالسيارات القسط والتقسيط بدون أي مشاكل أو عوائق فصالات مصرف الراجحي والسيارة والتمويل موجودة كلها في مكان واحد.

5- عليك أن تعلم أن المملكة العربية السعودية تتابع الحوادث التي قد تحدث فقد لاحظت السلطات أن هناك أكثر من خمسمائة ألف حادث على الطريق بصورة سنوية لذلك يوفر الراجحي التأمين الخاص بالسيارات والأضرار التي قد تصيب السيارة، ويوفر الراجحي تعويض مستحق للآخرين نتيجة اصابة المركبات بأي ضرر.

6- هناك دائمًا مجموعة من الامتيازات الاضافية للعملاء من خلال العروض والمكافآت والخصومنات على السيارات الجديدة أو استئجارها من المعارض المختلفة ويمكن الاستفسار أكثر للعملاء الحاليين عن طريق الهاتف +443-003-920-966 وبالنسبة للعملاء الجدد يمكن الاستفسار من خلال الرقم 1222-124-800.

تمويل شراء السيارات بالتقسيط

تمويل السيارات الميسر هو أحد حلول مصرف الراجحي التمويلية المبتكرة، وهو مصمم خصيصًا ليمنحك الفرصة لامتلاك السيارة التي تريدها. ويشترط تحويل الراتبموافقات سريعةمتاح للسيارات الجديدة والمستعملة. خصائص تمويل السيارات: معايير جديدة لتمويل السيارات: صرف الراجحي ملتزمًا التزامًا راسخًا بابتكار منتجات جديدة وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي متطلبات عملائنا الكرام وتراعي تنوعها. وتتميز منتجات مصرف الراجحي لتمويل السيارات بالتنافسية والمرونة وتتيح لعملائنا فرصة امتلاك المركبات بطريقة سريعة وسهلة ومتوافقة مع الشريعة في الوقت نفسه.