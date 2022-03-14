نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة التي ستنافس شيفرولية وهيونداي وصورها التجسسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة ، نحن نعلم أن هناك موديل جديد من Ford Escape ، ولكن في موقع ثقفني رصدنا لكم تصميم (غير رسمي) للسيارة بناءً على الموديلات السابقة وكيف سيكون الموديل القادم، وسوف نستعرض معكم اليوم صور فورد اسكيب 2023 المجددة القادمة التي تم رصدها في الآونة القريبة وذلك لأول مرة بشكل تجسسي بالنسخة المتخفية لها والتمويهات الخارجية التي تجعلنا نختلس النظر على ما يبدو انه موديل العام الجديد 2023 فتابعونا لمعرفة المزيد.

مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة

كما ترون نحن نتعامل مع تصميم متواضع من Ford. ولكن بتصميم جديد كلياً فبعد أن تم إطلاق فورد رينجر 2022 فل كامل شاحنة البيك اب متوسطة الحجم بالجيل الجديد بشكل كامل. سنتحدث اليوم عن شقيقة تلك السيارة و مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة التي سوف تحصل على تحديثات فيس لفت سيتم الكشف عنها قريباً.

أما الجيل رابع من سيارات Ford Escape 2023 الذي كانت بداية إنتاجه في أغسطس 2019 كسيارة 2020. كما يجب أن نضع في الاعتبار أن التصميم الحالي تقريباً لم يمر عليه سنتان.

Ford Escape

وفق صور فورد اسكيب 2023 التي تم تسريبها. والتي تم نشرها عبر موقع motor1. يبدو من تلك الصور أن التجديدات التي طرأت على السيارة الأمريكية سوف تكون بسيطة ومتواضعة كما ذكرنا من قبل. ولكن مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة تحتاج لهذا التحديث وذلك نظراً للمنافسة العالية ضمن نفس الفئة.

ولمن يحتاج إلى التذكير فتنافس Ford Escape 2023 سيارات :

Ford Escape 2023

طبقاً لتلك الصور التجسسية. من المتوقع أن تشمل تجديدات Ford car التي ستوجد في سيارة 2023 هي :

ستتميز السيارة بمصابيح أمامية جديدة.

كذلك شبك أمامي به قضبان أعرض كما أنه سيكون أكبر في الحجم.

كما أنه يتوقع توفير صدام أمامي وخلفي جديدان في مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة .

. وفي النهاية ستضم سيارة Ford Escape 2023 هوية تصميم أكثر عدوانية مقارنة بسيارة فورد إسكيب 2022 الحالية.

أما بالنسبة لخلفية السيارة فالصور لا تظهر ملامح للتجديد. كما نلاحظ أن نسخة التجارب تمتلك نفس أضواء سيارة فورد إسكيب 2022 الحالية. مما يجعلنا نخمن أن سيارة Ford Escape 2023 الجديدة لم تحصل من الخلف على الأجزاء الجديدة التي ستحصل عليها السيارة القادمة نظراً لأنها ما زالت تحت الاختبار.

Ford car

صور فورد اسكيب 2023 التجسسية الجديدة يظهر لنا منها أنه :

تم حصول السيارة على مخرجين من الخلف للعادم مشابهة لسيارة فورد إسكيب 2022 حالياً.

حالياً. ونرجح توفر السيارة بعدة خيارات سواء من ألوان السيارة أوالكسوة.

كما أنه قد يتم تجديد الشاشات أو الاهتمام بزيادة مواصفات السيارة القياسية.

كذلك قد يتم إضافة نظام مساعدة السائق BlueCruise من شركة فورد .

. كما أنه يُستبعد إضافة أية تجديدات ميكانيكية على سيارات Ford Escape 2023.

ولم يتم التقاط أي صور تجسسية تظهر مواصفات فورد اسكيب 2023 الجديدة من الداخل بالنسخة التجريبية.