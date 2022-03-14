كيا ستينجر 2022 GT تحديثات منتصف العمر، كشف بشكل رسمي عن كيا ستينجر 2022 المركبة ذات التصميم الرياضي والتي تم تحديثها في منتصف العمر لهذا الجيل مع عمل بعض التصميمات والتغيرات في المركبة بجانب مواصفات المحرك وناقل الحركة، حيث تم الإعلان أول مرة على السيارة كيا في عام 2017 وتوجد في الأسواق بدايتها من عام 2018 أما في عام 2020 تم عمل بعض التحديثات على هذه السيارة والتغيرات وإضافة المزيد من التحديثات القوية لها بداية من عام 2022.

أهم مميزات سيارة كيا ستينجر

يتواجد في هذه السيارة شاشة معلومات داخلية كبيرة الحجم.

يوجد محرج جديد بقوة كبيرة.

تساعدك على الإحساس بالراحة أثناء القيادة.

عيوب سيارة كيا ستينجر

أما بالنسبة للعيوب الموجودة في هذه السيارة أن سعرها مرتفع قليلا للأشخاص المنافسين.

لا يوجد في هذه السيارة محرك v6 حتى الآن.

تحديثات كيا ستينجر 2022