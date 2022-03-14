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كيا ستينجر 2022 GT تحديثات منتصف العمر، كشف بشكل رسمي عن كيا ستينجر 2022 المركبة ذات التصميم الرياضي والتي تم تحديثها في منتصف العمر لهذا الجيل مع عمل بعض التصميمات والتغيرات في المركبة بجانب مواصفات المحرك وناقل الحركة، حيث تم الإعلان أول مرة على السيارة كيا في عام 2017 وتوجد في الأسواق بدايتها من عام 2018 أما في عام 2020 تم عمل بعض التحديثات على هذه السيارة والتغيرات وإضافة المزيد من التحديثات القوية لها بداية من عام 2022.
أهم مميزات سيارة كيا ستينجر
- يتواجد في هذه السيارة شاشة معلومات داخلية كبيرة الحجم.
- يوجد محرج جديد بقوة كبيرة.
- تساعدك على الإحساس بالراحة أثناء القيادة.
عيوب سيارة كيا ستينجر
أما بالنسبة للعيوب الموجودة في هذه السيارة أن سعرها مرتفع قليلا للأشخاص المنافسين.
لا يوجد في هذه السيارة محرك v6 حتى الآن.
تحديثات كيا ستينجر 2022
- تم عمل بعض التحديثات الجديدة في هذه السيارة والتي تتضمن الاطارات الرياضية الجديدة باصدار إمام مقاس 18 بوصة ويوجد بمقاس 19 بوصة وتم تحديث المصابيح الإمامية والتي تكون بتقنيه ليد.
- يوجد أيضا الاسطبات الخلفية من الداخل والخارج موجود شاشة والتي تكون بـمقاس 10 بوصة وبالتالي هذه السيارة تمكنه من الحصول على شعار كي الجديد بسبب بعض الإجزاء الموجودة في هذه السيارات.
- أما بالنسبة لمواصفات الأمان يوجد في هذه السيارة أربع كاميرا 360 درجة مع وجود خاصية مراقبة النقطة العمياء التي توجد في المرايا الجانبية ويتم عرضها على هيئة فيديو عندما يتم تشغيل مؤشر الانعطاف في الجانبين.
- كما يتواجد في هذه السيارة ألمكباح الأوتوماتيكية للطوارئ قبل حدوث الاصطدام موجود خاصية تساعدك على البقاء داخل المسار.
- يتواجد أيضا في هذه السيارة نظام التحكم الذكي والذي يجعل السيارة تقلل الصورة عند المنحنى الأمامي مع وجود خاصية المساعدة للحفاظ على عدم حدوث انحراف في السيارة.
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