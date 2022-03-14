نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كليا في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة نتناولها من خلال هذا التقرير الآتي إذ تعتبر السيارة من هذا النوع من بين أقوى الأنواع من الشاحنات والتي من الممكن قيادتها على أصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهمية ما يتواجد بها من الملحقات المتميزة والتي من بينها الملحقات الأساسية للقيادة أو ملحقات الرفاهية لقيادة تكون أكثر متعة لتلك الشاحنة من نوع سوزوكي فيتارا من طرازها الجديد والفريد ومن خلال الآتي نقدم وصفا كاملا للسيارة مع بيان أهم ما يخص تكلفة شرائها.

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة

المواصفات والأسعار للسيارة سوزوكي فيتارا الجديدة، تعد من بين أهم ما يتم التطرق له من قبل مختلف الحاجزين لموديل قوي مميز مثل هذا الطراز للشاحنة من نوع سوزوكي فيتارا، ومن خلال المواصفات الخاصة بالسيارة نجد أن قيادتها تكون أفضل على مختلف الطرق.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة من بينها ما يلي في تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتلك عدد من المواصفات المتميزة والتي من بينها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة من هذا النوع الموديل الخاص بها طوله يصل لنحو أربعة مترات.

العرض للسيارة يصل لمتر ونصف.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية يصل لثلاثمئة خمسة وسبعين لترا.

متوفر في السيرة ملحق لتثبيت السرعة مع حساسات للركن من الأمام ومن الخلف.

الفتحة للسقف من النوع البانورامي.

السيارة بناقل الحركة من نوعه الأوتوماتيكي.

أهم الملحقات الخاصة بالسيارة

السيرة يتواجد فيها العديد من التجهيزات والتي من بينها ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

السيرة يتواجد فيها العديد من التجهيزات والتي من بينها ما يلي في تلك النقاط المقبلة: متواجد في السيارة نوع الكيف الذي يعمل أوتوماتيكيا بالريموت كنترول لمزيد من الراحة طوال فترة التواجد بالسيارة.

الشاشة من نوع تاتش بالمقاس سبعة بوصة.

السيارة متواجد بها منفذ يو إس بي.

سعر السيارة بالأسواق المحلية

السيارة تتواجد بالسوق المحلي في مصر بالسعر الذي يصل لنحو ثلاثمئة ثلاثة وخمسين ألف جنيه مصري، بينما تتوفر بالمملكة العربية السعودية بالسعر الذي يصل لنحو تسعين ألف ريال سعودي.