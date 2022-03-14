عرض لفترة محدودة.. فقط بـ 30 ألف ريال استلم سيارة تويوتا هايلوكس في السعودية بمواصفات تنافسية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022، من أكثر التساؤلات التى انتشرت على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة سعر سيارة تويوتا الجديد ومدى مواصفاتها ومميزاتها عن باقى السيارات المتواجدة فى الأسواق العالمية والمحلية، حيث أصبحت سيارة تويوتا هايلوكس من أكثر السيارات ذات الموثوقية عند عشاق السيارات الحديثة ذات الإطار الكلاسيكي والسرعات المتميزة، كما إنها من السيارات الرياضية التى تتيح التنقل فى كل مكان حتى ولو فى الصحراء، وتعيش مع قائدها روح المغامرة من خلال محركاتها الأوتوماتيكية التى تساعد القائد على القيادة السريعة، كما إنها تحتوى على مصابيح ضباب توضح الرؤية جيداً للقائد ليلا.

مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022

سيارة تويوتا هايلوكس تتيح لقائدها أفضل وسائل الأمان والتنقل وقوة التحكم، فهى من المنتجات اليابانية التى تكون متميزة فى أدائها عن باقى السيارات، لذلك فهى أصبحت فى قائمة أقوى السيارات الحديثة التي يعشقها الكثير، حيث تتيح للقائد التحكم فى السيارة من خلال الفرامل المانعة للانزلاق، وتتحكم جيداً عند النزول فى المنحدرات مع حماية حياة قائدها، كما لها عدة مواصفات أخرى سنوضحها.

مزودة بالفرامل المانعة للانزلاق. تحتوى على نظام ثبات السيارة عند نزولها المنحدرات. سيارة تويوتا بها مصابيح ضباب تضئ ليلا. تحتوى على نظام التحكم الأوتوماتيكي الذى يساعد القائد أثناء القيادة. مزودة بمحرك تيربو ديزل 2.8 لتر. تصل لسرعة 100 كيلو متر خلال 15 ثانية. أقصى سرعة السيارة 170 كيلو فى الساعة. يصل سعة خزان الوقود إلى 80 لتر. عدد المقاعد بها خمس مقاعد فقط. الصندوق الخلفى بها يصل سعته 900 لتر. قوة السيارة 201 حصان. التصميم الخارجي حديث وعصري وكلاسيكي. عجلات السيارة بحجم 17 بوصة. المقاعد الداخلية رياضية.

سعر سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة

أصبحت سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة متاحة فى جميع الأسواق العالمية والمحلية، وكما ذكرنا أنها أصبحت من أكثر السيارات المتداولة فى الأسواق وخاصة بالمملكة العربية السعودية، لأنها من السيارات التى تستطيع التحكم فى القيادة على الجبال والمنحدرات، لذا سنوضح سعرها الحالى.