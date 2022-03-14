نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات 2022 بالتقسيط وبدون تسديد دفعة أولى وطرق التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الأشخاص الراغبين في شراء السيارات العروض والتخفيضات وتزامنًا مع بداية شهر رمضان الفضيل يتم الإعلان عن عروض رمضان للسيارات 2022 بخصومات وأسعار تناسب الجميع، فتسعى كافة المعارض الخاصة بالسيارات والشركات لضخ أكبر عدد مُمكن من السيارات الحديثة في الأسواق وبأسعار تنافسية وبخصومات جيدة، لذا سوف نوضح لكم العديد من العروض الخاصة بالسيارات.

عروض رمضان للسيارات 2022

تم إطلاق العديد من العروض في شهر رمضان خاصة بالسيارات المختلفة على حسب النوع تم تحديد الأسعار، وجاءت تلك العروض على النحو التالي:

عروض رمضان للسيارات 2022 هيونداي

يبحث الكثيرين عن عروض رمضان للسيارات تزامنًا مع اقتراب موعده، حيث تُقدم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل إمكانية شراء سيارات هيواندي دون تسديد مبلغ كدفعة أولى وهذا العرض مستمر حتى تاريخ 5/4/2022 وجاءت تلك العروض على النحو التالي:

العروض الخاصة بهيواندي اكسنت 2022 سمارت يبلغ القسط الشهر لها 1084 ريال سعودي ويتم تقسيطها على 60 شهر.

قسط شهر يصل لـ 1404 ريال سعودي لسيارة هيواندي إلنترا 2022 فليت ويتم تقسيمها على مدار 60 شهر.

سيارة هيواندي اكسنت 2022 سمارت بلس والذي يبلغ قسطه شهريًا 1102 ريال ولمدة 60 شهر فقط.

هيواندي سوناتا 2022 جي ال يتم تقسيم العرض 60 شهر والمبلغ المُقرر دفعه شهريًا 1839 ريال.

هيواندي سوناتا 2022 سمارت يتم تسديد شهري مبلغ قدره 1946 ريال مقسم على 50 شهر.

هيواندي كريتا 2022 1.5 يبلغ القسط الشهري لها 1411 مقسم على 60 شهر فقط.

عروض رمضان للسيارات 2022 كيا

عروض كيا بالتقسيط دون تسديد دفعة مبدائية لشراء السيارة مثلما يحدث في الايام العادي، تُقدم تلك العروض الخاصة بشهر رمضان شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بالمملكة العربية السعودية، وجاءت تلك العروض على النحو التالي:

العرض الخاص بكيا بيجاس 2022 LX يبلغ القسط الشهري لها 919 ريال مقسمة على 60 شهر.

عرض كيا سونيت 2022 LX مقسم المبلغ على 60 شهر وهو 1314 دون دفع أي مبلغ مبدائ.

كيا ريو 2022 LX بلغ قسطها على 60 شهر 1206 ريال سعودي.

عروض السيارات 2022 تويوتا

تلك العروض تتضمن دفع شهري تقسيط على مُدة مُحددة من قبل شركة عبد اللطيف جميل وهي:

سيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس يتم التقسيط على 60 شهر والمبلغ المقرر دفعه شهريًا هو 1429 ريال دون تسديد أي مبلغ كدفعة أولى.

عرض سيارة تويوتا هايس 2022 جي ال اكس يدوي لمدة 60 شهر بتقسيط مبلغ 1432 شهريًا دون دفع أي مبلغ عند الاستلام كمقدم.

سيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس دفع رباعي دون تسديد دفعة أولى من الأموال المستحقة للسيارة، بقسط شهري 1594 على 60 شهر.

عروض رمضان للسيارات 2022 شيفروليه

عروض شيفروليه لعام 2022 تعاونًا مع البنك الاهلي السعودي من قبل شركة الجميح للسيارات، وجاءت تفاصيل العروض على النحو التالي:

50% مرابحة، ولا يوجد أي رسوم إدارية ولا يتم تسديد مقدم كدفعة أولى للسيارة.

إلى جانب ثلاث سنوات أو 100000 أيمها ضمان أكثر للشركة المُصنعة وضمان سنتين.

تطبيق كافة الشروط والأحكام.

التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل

لكي تتمكن من شركة عبد اللطيف للتمويل يُمكنك ذلك عن طريق الآتي:

الرقم المخصص للشركة هو 8002442211 أو تواصل عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة عبر aljfinance.com.