نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 ريال … أقوي عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عاليه جدا في المقال التالي

تقسيط تويوتا فورتشنر 2022، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية أقوى و أرخص عروض تقسيط السيارات على الإطلاق عرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 السيارة اليابانية الصنع التي تحظى رواجاً كبيراً داخل المملكة العربية السعودية بأقل سعر قسط يبلغ 600 ريال سعودي فقط على مدار مدة طويلة تبلغ 60 شهراً أي خمس سنوات مما يتيح الفرصة للكثيرين بامتلاك سيارة أحدث موديل و بالتقسيط المريح، فيما يلي سنتعرف على تفاصيل العرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 المدة 60 شهر

الدفعة الشهرية 600 ريال

والدفعة الأولى 69,253 ريال

الدفعة الأخيرة – التملك 47,752

معدل النسبة المئوية 17٪

مصاريف الإصدار 476 ريال

الضريبة المضافة الإجمالية 17,728 ريال

(15٪) السعر الإجمالي +الضريبة 145,963 ريال

الألوان المتاحة داخل العرض : اللون الخارجي أسود، اللون الداخلي بيج

سعر السيارة داخل العرض:103,500 ريال سعودي لكن السعر الإجمالي بعد المصاريف و الضريبة المضافة يبلغ 145,963 ريال سعودي

الفئات المتاحة داخل العرض : الفئة الأولى و الثانية من تويوتا فورتشنر موديل 2022 مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات السيارة الفئة الأولى الفئة الثانية

سعة المحرك 2700 سي سي 400 سي سي

قوة المحرك 165 حصان 234 حصان

عزم الدوران 245 نيوتن/ متر 376 نيوتن/ متر

أسطوانات المحرك 4 أسطوانات 6 أسطوانات

سعة خزان الوقود 80 لتر 80 لتر

وزن السيارة 2620 كجم 2650 كجم

الدفع خلفي رباعي

الجنوط 17 بوصة 18 بوصة مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تتمتع السيارة تويوتا فورتشنر بعدة وسائل أمان من ضمنها نظام الفرامل ABS و مساعد الفرامل BA

بعدة وسائل أمان من ضمنها نظام الفرامل ABS و مساعد الفرامل BA تحتوي أيضاً على نظامين التحكم في ثبات السيارة vsc و TCS

كما يوجد نظام HAC عند الصعود للمرتفعات

يوجد بالسيارة وسائد هوائية للمقاعد الأمامي و للسائق كما توجد خاصية لمنع السرقة

إضافة على وسائل الأمان السابقة تمتلك الفئة الثانية إنذار صوتي مع إضاءة المصابيح لأمامية

توجد مصابيح ليد أمامية و خلفية للإضاءة مع خاصية التحكم في مستوى الإضاءة

عجلة القيادة متعددة الاستخدامات

توجد شاشة عرض معلومات خاصة بالعدادات 4.2 بوصة

توجد شاشة لمس ذاتي 8 بوصة تعمل بظام أندرويد و 6 سماعات و مدخل USB

يوجد تكييف ذو مخرج خلفي و صندوق تبريد أمامي

توجد حساسات ركن أمامية و خلفية تعمل بريموت كنترول

الصندوق الخلفي في الفئة الثانية كهربائي يعمل بالريموت كنترول

المرايا الجانبية كهربائية

مفتاح السيارة مزود بالبصمة عمر شويل - جدة 600 ريال ... أقوي عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عاليه جدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 600 ريال … أقوي عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات ومميزات عاليه جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.