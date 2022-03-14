سيارة تويوتا أفالون ذو التصميم الرائع والأنيق.. أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا أفالون 2022 وأسعارها في الأسواق

قدمت شركة تويوتا السيارة افالون 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان للأشخاص الذين يبحثون عن الفخامة والأناقة في السيارة التي يمتلكونها، حيث تتمتع السيارة بالعديد من الألوان التي تمنحها المظهر المناسب للعديد من الأذواق كما صنعت أسطح السيارة الداخلية من الخشب والألمونيوم وبعض المواد البلاستيكية، هذا ويعمل النظام الصوتي داخل السيارة خلال 8 مكبرات للصوت بالإضافة لتوافر حامل للأكواب مما يزيد من أناقة السيارة من الداخل.

مواصفات السيارة تويوتا افالون 2022

يسيطر الطابع الياباني على على السيارة تويوتا افالون 2022 بالإضافة لتوافر الكثير من التجهيزات والتقنيات المتطورة التي تمنح السائق والركاب الشعور بالراحة والتميز أثناء رحلات القيادة مهما طالت مدتها، وفيما يلي نقدم بعض مواصفات السيارة:

المواصفات الداخلية

سعة خزان الوقود بالسيارة هى 46 لتر حيث يبلغ استهلاكها للوقود أثناء السير 100 كيلو متر حوالي 9.0 لتر.

تم صناعة مقاعد السيارة من الجلد الصناعي فهي تكفي لحمل خمسة أشخاص وتمنحهم الشعور بالراحة والإسترخاء نتيجة الإتساع المتوفر في المقاعد.

من الجلد الصناعي فهي تكفي لحمل خمسة أشخاص وتمنحهم الشعور بالراحة والإسترخاء نتيجة الإتساع المتوفر في المقاعد. تمتلك السيارة محرك 6 سلندر تبلغ سعته 3.5 لتر حيث يستطيع إنتاج قوة تبلغ 297 حصان.

المواصفات الخارجية

تحتوى السيارة على فتحة خلفية توفرت بالطرازات الجديدة لإصدار 2022 مما جعل السيارة تمتلك تصميماً خارجي أكثر أناقة.

على فتحة خلفية توفرت بالطرازات الجديدة لإصدار 2022 مما جعل السيارة تمتلك تصميماً خارجي أكثر أناقة. جاءت السيارة بخطوط حادة من الجوانب تزيد من مظهر السيارة بالقوة ويتوفر أيضاً بعض القطع.

تبلغ قاعدة العجلات للسيارة حوالي 2.870 متر، كما تبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 456 لتر ويمكن زيادة تلك المساحة عن طريق طى مقاعد السيارة الخلفية لحمل الكثير من الحقائب والمعدات.

مواصفات السلامة والآمان

تمتلك السيارة نظام تنبيه في حالة تعرضها للسرقة بالإضافة لنظام تحذير السائق أثناء مغادرة المسار الصحيح لعملية السير.

نظام تنبيه في حالة تعرضها للسرقة بالإضافة لنظام تحذير السائق أثناء مغادرة المسار الصحيح لعملية السير. تحتوي السيارة على نظام يعمل على مراقبة ضغط إطارات السيارة وإبلاغ السائق في حالة وجود خلل.

يوجد بالسيارة مكابح مانعة للإنغلاق (ABS) ضمن وسائل الأمان المتوفرة لحماية السيارة وركابها.

سعر السيارة تويوتا افالو 2022