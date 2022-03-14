نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات سيارة هافال دارجو موديل 2022 وسعرها في مصر والسعودية والأمارات في المقال التالي
استطاعت شركة جريت وول الصينية طرح السيارة هافال داجو بخصائص مذهلة من حيث التصميم والحجم لتتناسب مع العديد من الأشخاص، فإنه ضمن مميزات السيارة أنها تمتلك تفاصيل تدل على فخامة ورقي السيارة يتوفر بها أنظمة للسلامة والأمان ووسائل تجعل السائق والركاب يحصلون على الطمأنينة اللازمة أثناء رحلة القيادة، ويزداد التصميم الخارجي للسيارة أناقة من خلال توافر فتحة سقف به بالإضافة لتوافر المصابيح الخلفية والأمامية الأوتوماتيكبة “هالوجين”.
مواصفات هافال دارجو 2022
قامت الشركة بإصدار فئتين من السيارة هافال دارجو 2022 يتوفر بهما كافة أنظمة السلامة والأمان والراحة لجميع أفراد العائلة فهي تعد الإختيار الأنسب للعائلات أثناء الرغبة في الحصول على سيارة مثالية، وفيما يلي بعض مواصفات السيارة:
المواصفات الداخلية
- تمتلك السيارة شاشة للترفية والمعلومات ملونة قياسها 12.3 بوصة.
- تحتوي السيارة على محرك سعته 2 لتر توربيني يعمل بقوة 196 حصان.
- جاء ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي بعدد سرعات 7 سرعة.
- تحتوي السيارة على نظام الشاحن اللاسلكي مع توافر مدخل USB و الإتصال بالبلوتوث.
المواصفات الخارجية
- جنوط السيارة كبير الحجم من الألمونيوم قياسها 19 إنش.
- المصابيح الأمامية للسيارة نهارية ضوئية من LED .
- تحتوي السيارة على شبك أمامي بداخله أعمدة أفقية حتى تتم عملية تبريد المحرك بصفة مستمرة.
- يتميز التصميم الخارجي للسيارة بأنه تصميم هجومي مع تواجد فتحة سقف بالسيارة بانورامية رائعة.
مواصفات الأمان للسيارة هافال دارجو 2022
- تحتوي السيارة على الوسائد الهوائية التي تحمي الراكب الأمامي والسائق من التعرض للإصابة أثناء الإصطدام المفاجئ.
- نظام يراقب ضغط الهواء في الإطارات أثناء عملية السير.
- تحتوي السيارعلى عدة أنظمة لضمان السلامة والأمان لراكبي السيارة منها نظام يساعد في السير على المرتفعات وكذلك نظام لدعم مكابح السيارة، بالإضافة لنظام تحذير أثناء مغادرة السيارة مسار السير.
سعر السيارة هافال دارجو 2022
- يبلغ سعر السيارة للفئة سبورت 2022 في السعودية حوالي 109.239 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر الفئة ادفنشر في السعودية حوالي124.189 ريال سعودي.
- يبلغ سعر السيارة للفئة Supereme 2.0T في الإمارات حوالي 94.900 درهم إماراتي.
- سعر السيارة هافال دارجون Intelligent 2.0T في الكويت حوالي 5.500 دينار كويتي.
- يبلغ سعر السيارة للفئة Deluxe 2022 2.0T في مصر حوالي 435.000 جنيه.
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